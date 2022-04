The Band, il nuovo programma di Carlo Conti con 3 giudici d'eccezione

"Entusiasmare ancora il pubblico e attirare target diversi nello stesso format". Per Carlo Conti è la cosa più difficile da fare oggi in tv ma è l'obiettivo di The Band, il nuovo programma musicale che firma insieme alla sua squadra di autori - prodotto in collaborazione con Palomar Entertainment, per la regia di Maurizio Pagnussat - al via da venerdì 22 aprile su Rai1 per quattro prime serate e presentato questa mattina alla stampa.

Un'assoluta novità in casa Rai, che potrebbe trasformarsi in uno dei titoli di punta della prossima stagione televisiva - e a seguire - qualora la risposta del pubblico fosse quella che ci si aspetta (ma che nessuno, in termini di ascolti, ha svelato in conferenza stampa). La risposta delle band, intanto, è stata forte e chiara, "oltre duemila iscrizioni" ha fatto sapere Conti, spiegando: "Non si vince niente, se non la soddisfazione di essere eletto la band d'Italia. Solo la gioia di fare musica dal vivo, nessun contratto discografico". Ai provini si sono iscritti gruppi eterogenei: dalle tipiche rock-band a quelle che propongono pezzi italiani, da quelle dance a quelle rockabilly, e senza limiti di età e genere: ci sono gruppi tutti al femminile, complessi di medici e infermieri che si divertono a fare musica, anche un gruppetto di ragazzini che suonano a scuola. Per rispondere all'esigenza di parlare a chiunque, il conduttore ha assicurato "tanta varietà musicale", coordinata da tutor di alto profilo e passata in rassegna da tre giudici d'eccezione.

I gruppi in gara e i tutor

Sono 8 i gruppi in gara (16 nella prima puntata, alla fine della quale la metà dovrà rinunciare al sogno) e sarà possibile conoscere le loro storie e scoprire come si prepareranno. Ciascuna band sarà guidata da un tutor che la seguirà per tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire. Ogni tutor sarà anche giudice e voterà le esecuzioni delle altre sette band (ovviamente non quella della band che gli è stata affidata). Gli otto tutor sono: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti.

La giuria

A giudicare le 8 band ci sarà una super giuria formata da Carlo Verdone - grande amante ed esperto musicale, che ha fato sapere di essersi preso una pausa dalla scrittura cinematografica per fare questa esperienza - la rocker italiana per eccellenza, Gianna Nannini, e Asia Argento, in passato giurata di X Factor.

La location

Il programma non si svolgerà in uno studio televisivo, ma nel Teatro Verdi di Montecatini Terme, per rendere al meglio il senso del live, con il pubblico vero. Un teatro dalla grande tradizione musicale, in cui da sempre i grandi nomi della musica propongono i loro concerti. Si parla della possibilità di realizzare una quinta puntata in corsa e Conti punta alto: "Non lontano dal teatro di Montecatini c'è il Mandela Forum di Firenze, dove fino a poco tempo fa si sono vaccinati tanti fiorentini. Sarebbe bello poterla fare lì, magari invitando medici e infermieri nel pubblico, per ringraziarli ufficialmente".

Sta per partire, dunque, questa nuova avventura di Carlo Conti sull'ammiraglia Rai e il direttore Stefano Coletta è ottimista, tanto da mettere il nome di The Band nel libro del futuro. A chi gli ha chiesto di un possibile ritorno di Ora o mai più - su cui si è discusso tanto - ha risposto: "Non ho ancora deciso se resterà nel cassetto. Non mi pare capace di ringiovanire il pubblico, cosa che invece potrebbe fare The Band". Infine parla di un altro nuovo progetto su cui sta lavorando con Carlo Conti, ma non per Rai1. Il famoso 'svecchiamento' pare si sia appena messo in moto.

Le band in gara nella prima puntata

Dall'Emilia Romagna arrivano Riflesso e Jf Band, dal Friuli invece Living Dolls. Dal Lazio Achtung Babies, Isoladellerose e Gemini, mentre dalla Lombardia Cherry Bombs, Xela Unplugged, Dan e i suoi fratelli, Silent Project. Per le Marche N'Ice Cream, poi ancora Mons e Anxia Lytics dal Piemonte, La chiamata d'emergenza dalla Puglia, Rojabloreck dalla Toscana e Keller Band dal Veneto. Generi diversi, provenienze diverse, vite e storie diverse, con in comune l'amore per la musica e il piacere di farla.