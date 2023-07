The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo, il film questa sera in tv: trama, cast e curiosità

Canale 5 trasmette oggi, 12 luglio 2023, a partire dalle 21.20, “The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo”, film diretto e interpretato da Nate Parker. Racconto della vera storia di Nat Turner, un schiavo colto e sacerdote. Si organizza per guidare una ribellione e condurre gli altri schiavi verso la conquista della libertà.

The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo: trama

1809, in una piantagione nella Contea di Southampton, Virginia. Nat Turner è un giovane schiavo, cresciuto in una famiglia di bianchi che lo ha educato leggendo la Bibbia. Anche sacerdote, Nat conquista la fiducia del padrone, Simon Turner, al punto da convincere quest'ultimo ad acquistare Cherry, una schiava da lui amata. Con il passare del tempo Nat si rende davvero conto del senso di essere schiavo: presa piena consapevolezza delle dinamiche che regnano nella sua epoca storica, con intelligenza e astuzia raduna attorno a sé altre persone vittime, come lui, dei soprusi dell'uomo bianco. Gli schiavi si armano e si ribellano: nel 1831 Nat uccide il suo padrone Samuel e, radunati tutti gli schiavi della piantagione, comincia una vera e propria rivolta contro molte famiglie schiaviste.

L'attore afroamericano Nat Parker realizza, con "The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo" il suo primo film da regista (nonché sceneggiatore), ritagliandosi anche il ruolo di protagonista. Quest'ultimo è ispirato alla figura del vero Nat Turner, raccontato dal libro "Le confessioni di Nat Turner", di William Styron, una personalità discussa perchè descritta storicamente come civilmente impegnato ma con tratti da fanatico religioso. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2016: inevitabile per lo spettatore contemporaneo un paragone con il più noto "12 anni schiavo". Una curiosità: il titolo fa il verso - ribaltandone però il significato - a "Nascita di una nazione", pietra miliare del cinema muto, datata 1915, tanto imponente sul piano del linguaggio cinematografico quanto discutibile per un razzismo non troppo velato: lo stesso David W. Griffith, il regista - tra i pionieri della settima arte - volle in qualche modo redimersi realizzando un anno dopo "Intolerance", di certo più pacifista e progressista del predecessore.

Il cast di "The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo" è così composto:

Nate Parker: Nat Turner

Armie Hammer: Samuel Turner

Mark Boone Junior: reverendo Walthall

Aja Naomi King: Cherry Turner

Colman Domingo: Hank Turner

Aunjanue Ellis: Nancy Turner

Dwight Henry: Isaac Turner

Esther Scott: Bridget Turner

Jason Stuart: Joseph Randall

Roger Guenveur Smith: Isaiah

Gabrielle Union: Esther

Penelope Ann Miller: Elizabeth Turner

Jackie Earle Haley: Raymond Cobb

Dove vedere “The Birth of a Nation” in tv e in streaming

Il film “The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo” va in onda su oggi, mercoledì 12 luglio 2023, dalle 21.20 su Canale 5 e. La pellicola è visibie anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.