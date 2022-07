The Crossing - Oltre il confine, stasera su Canale 5: trama e cast

In onda questa sera su Canale 5, The Crossing è un film del 2020 ambientato nella Norvegia del 1942. Si narra la storia di Gerda e Otto, due bambini norvegesi che si ritrovano soli quando i genitori vengono arrestati. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

The Crossing: trama, cast, curiosità

The Crossing è un film che ha come scenario la Norvegia dell’occupazione nazista. Nonostante l'ampia mole di lungometraggi ambientati durante quel periodo storico, può giungere nuova una visione che ci illustra la Scandinavia dell'epoca. Il film diretto dall'esordiente Johanne Helgeland adotta lo sguardo dei bambini, motore portante di un viaggio dalla Norvegia alla Svezia, in nome della libertà e del futuro. Il ritmo intrapreso dalla pellicola è talvolta quello del thriller, con i piccoli protagonisti che si trovano ad affrontare un mondo adulto, teso e insidioso. I quattro piccoli attori che intraprendono questo cammino si chiamano Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten. Gli altri nomi del cast sono Henrik Siger Woldene, Luke Neite, Julius Robin Weigel, Kari Simonsen, Morten Svartveit.

Ci troviamo nella Norvegia del 1942, quando il territorio era occupato dai nazisti. Durante il periodo natalizio i genitori di Gerda e Otto vengono arrestati. Nonostante la giovane età, i due bambini sono costretti a badare a loro stessi. Girovagando e curiosando fanno una scoperta incredibile: nel seminterrato della loro casa c’è un armadio nel quale sono nascosti due bambini ebrei: Sarah e Daniel. I piccoli padroni di casa capiscono che sono stati proprio i loro genitori a salvarli e adesso tocca proprio a loro portare avanti la missione: Gerda e Otto si mettono in cammino insieme a Sarah e Daniel. L’obiettivo è quello di raggiungere la Svezia, all’epoca territorio neutrale.

Dove vedere The Crossing - Oltre il confine (domenica 31 luglio 2022)

“The Crossing” va in onda su Canale 5 domenica 31 luglio alle 21.20. Il film è visibile anche, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.