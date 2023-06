The Good Doctor 6, questa sera l'ultima puntata: le anticipazioni

Vanno in onda oggi, mercoledì 14 giugno 2023, a partire dalle 21.20, gli ultimi due episodi della serie "The Good Doctor". Il dottor Shaun è i suoi colleghi si occupano degli ultimi delicati casi dell'anno. Tra la difficile situazione lavorativa di Glassman e alcuni pazienti che versano in condizioni critiche, arriva anche una bella notizia: la nascita del figlio di Shaun e Lea.

The Good Doctor 6: anticipazioni degli episodi 6x21 e 6x22

Nel primo episodio della serata, dal titolo "Una bella giornata", continua a preoccupare la condizione di Glassman. Lim è consapevole che l'ospedale non può permettergli di operare chirurgicamente, ma Glassman sembra non comprendere pienamente la situazione: Lim riesce a raggiungere successivamente un compromesso con Andrews. Shaun, Jordan e Danny si occupano di un uomo che ha riportato un infortunio alla testa in un incidente d'auto. I medici scoprono che ha un tumore al cervello: prima Shaun chiede non senza dubbi aiuto a Glassman di aiutare a convincere l'uomo ad accettare un rischioso intervento; dopodichè, nel bel mezzo dell'operazione, Glassman dimentica i passaggi per concludere l'intervento: Aaron Glassman prende a questo punto consapevolezza di doversi ritirare dall'operato. Andrews e Park trattano invece il caso del piccolo Nico, malato terminale. I dottori provano due complessi interventi, ma la situazione sembra compromessa. Il confronto con i genitori del bambino non può che essere straziante.

L'episodio "Travaglio" chiude non solo la serata, ma anche la sesta stagione della serie. Mentre trasportano un paziente in ospedale, Danny, Jared e Jerome sono coinvolti in un incidente a più veicoli. Ad avere la peggio è Danny che, anche a causa della sua dipendenza, rifiuta gli antidolorifici. Ne nasce un duro scontro con Jordan: anche se alla fine i due riescono a metterci una pietra sopra, Danny decide di fare ritorno in Texas per riprendersi con l'aiuto della sua famiglia. Asher chiede aiuto a Shaun per aiutarlo a dare sostegno a una famiglia di un paziente che ha perso improvvisamente la vita a causa di una dissezione aortica. Lim chiede aiuto a Glassman per trattare un paziente: ma è anche l'occasione per esortarlo a riconciliarsi con Shaun, dopo gli ultimi complessi risvolti. Mentre Morgan e Park fanno pace, Andrews decide di dimettersi. La gioia della serata è tutta dedicata al lieto e atteso evento: Lea dà alla luce il piccolo Steven Aaron Murphy. Glassman decide di inviare a Shaun un regalo per il bambino.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (14 giugno 2023)

Gli ultimi episodi stagionali di "The Good Doctor" vanno in onda oggi, mercoledì 14 giugno 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Le puntate della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.