The Good Doctor 6, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Rai 2 trasmetteda oggi due puntate di "The Good Doctor" a settimana (la prima il mercoledì, la seconda il venerdì), ognuna delle quali composte da due episodi. Nelle trame dei nuovi episodi, in onda stasera, 17 maggio 2023, a partire dalle 21.20, Lea scopre di essere incinta. Morgan e Park continuano a scontrarsi, mentre Lim decide di sottoporsi a un intervento chirurgico.

The Good Doctor: anticipazioni degli episodi 6x09 e 6x10

Nel primo episodio della serata, dal titolo "A pezzi", Shaun implementa un nuovo sistema di valutazione, provocando un conflitto tra Danny e Danni, impegnati a occuparsi di Teddy, un giovane che soffre di bulimia. Nell'affrontare questo caso Danny ricorda i suoi problemi personali, che lo spingono ad aiutare il paziente a riconciliarsi con suo fratello. La nuova fiamma di Park, Lilly, ha un'infezione sinusale che si sta spingendo, pian piano, in altre zone del corpo. Nel trattare questo caso Park e Morgan finiscono con lo scontrarsi, prima di trovare una comune soluzione vincente. Nel frattempo Lim accetta di sottoporsi a un'operazione chirurgica per rimediare ai danni subiti alla sua colonna vertebrale e Clay le fa una proposta di matrimonio. Infortunata a una mano, Lea scopre di essere di nuovo incinta: dato l'infelice precedente, emergono delle preoccupazioni circa la sua gravidanza. Jordan decide di fare visita a Danny, ma lo trova steso sul pavimento, incosciente e probabilmente vittima dell'eroina.

In "Silenzioso e rumoroso", secondo episodio della serata e decimo stagionale, la narrazione fa un balzo in avanti di tre mesi. Vediamo Lim fare progressi: adesso riesce a camminare, pur con l'aiuto di un bastone. Lea è invece nel pieno della sua gravidanza. Danny torna a lavoro dopo i problemi con la droga e Morgan è impegnata con le procedure di fecondazione in vitro per rimanere incinta, mentre prova a mantenere un rapporto professionale con Park. Danny, Jordan, Morgan e Park, Danny si occupano di Drew, un giovane paziente con la sindrome di Gardner: ha adesso bisogno di un trapianto di intestino piccolo, ma tutto il suo adome ha bisogno di cure. Park, intanto, confessa di essere giù di morale a causa della lontananza con Morgan. Danny pensa di non essere ancora pronto per sostenere una relazione con Jordan. Nel frattempo Lea ha un grave problema legato alla sua gravidanza: la donna perde molto sangue e Glassman e Lim devono intervenire urgentemente: per fortuna riescono a salvare sia la donna che il bambino, facendo così tirare un sospiro di sollievo anche a Shaun.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (17 maggio 2023)

I nuovi episodi di "The Good Doctor" vanno in onda oggi, mercoledì 17 maggio 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Le puntate della serie televisiva sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, in streaming e on demand.