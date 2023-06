The Good Doctor 6, le anticipazioni degli episodi di questa sera

Oggi, venerdì 2 giugno 2023, Rai 2 trasmette a partire dalle 21.20, due nuovi episodi della serie "The Good Doctor". Shaun Murphy lavora con il dottor Kalu, di ritorno al St. Bonaventure. Tra i casi ospedalieri della serata troviamo quella di Yara, colpita da disturbi neurologici; e quello di Carter, un giovane con problemi al cuore.

The Good Doctor: anticipazioni degli episodi 6x17 e 6x18

Il primo episodio della serata ha come titolo "Seconde opportunità e rimpianti passati". Il dottor Shaun Murphy si ritrova a lavorare, dopo tanto tempo, con il dottor Jared Kalu, di ritorno al St. Bonaventure. Shaun si occupa del caso di Yara, un'adolescente che soffre di disturbi neurologici e che necessita adesso di un intervento chirurgico che potrebbe avere delle conseguenze. Andrews e Melendez sconsigliano l'operazione, ma Shaun insiste: i benefici superano gli eventuali rischi. Intanto Park, Asher e Lim devono curare Carter, un ragazzo con il cuore invertito: la madre del giovane, Bianca, deve fare ammenda per averlo abbandonato anni prima. Il caso del giovane Carter fa riflettere Asher e Jerome, che per l'occasione si chiariscono decretando la pace.

Il secondo episodio della serata - e diciottesimo stagionale - è "Fino in fondo". Glassman perde due punti di sutura, applicati nel corso del suo precedente intervento. Shaun prova a capire i motivi dell'accaduto e scopre che il suo cancro al cervello è tornato. Chiede così a Glassman di avere un'altra risonanza magnetica, che quest'ultimo accetta di fare dopo un po' di titubanza. Questa situazione getta Shaun in un profondo sconforto: non vorrebbe perdere Glassman per nulla al mondo. Jared e Jordan trattano il caso di Daphne Garcia, a cui viene diagnosticata l'apnea notturna dopo una scansione psichica. Jordon le dice che per guarire deve obbligatoriamente sottoporsi a un intervento chirurgico. Shaun, Asher, Danny e Lim si occupano di Harper Dechane, che ha problemi di respirazione: i problemi derivano da una critica condizione cardiaca precedentemente non curata in modo adeguato: l'intervento chirurgico è adesso necessario.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (2 giugno 2023)

I nuovi episodi di "The Good Doctor" vanno in onda oggi, venerdì 2 giugno 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Le puntate della serie televisiva sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.