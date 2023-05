The Good Doctor 6, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

Rai 2 trasmette oggi, mercoledì 24 maggio, a partire dalle 21.20, due nuovi episodi della serie statunitense "The Good Doctor". Mentre Shaun e Lea discutono sul loro futuro da genitori, tanti nuovi casi si avvicendano nelle corsie ospedaliere: si va da dall'immigrato Lalo alla giovanissima Kelly, che vorrebbe nascondere un segreto alla madre.

The Good Doctor: anticipazioni degli episodi 6x11 e 6x12

“Buddy” è il titolo del primo episodio di questa sera. Al centro del dialogo tra Shaun e Lea ci sono le varie ipotesi sulla loro futura vita da genitori. I due hanno differenti punti di vista e si preoccupano per la salute della loro relazione in prospettiva futura. Shaun, intanto, porta in ospedale un cane che ha bisogno di cure per delle gravi lesioni riportate dopo un incidente. Con l'aiuto di Glassman, riesce a salvarlo e adesso vorrebbe adottralo, anche se Lea ha nel frattempo preparato dei volantini per ritrovare i suoi padroni. Intanto Andrews, Park, Jordan e Morgan si occupano del caso di Lalo, un immigrato con delle gravi ferite: Park e Morgan dibattono sulla possibilità di amputargli un braccio, ma per fortuna riescono a operarlo senza compromettere nessuno dei suoi arti. Vince, amico di Danni, ha bisogno di curare una ferita d’arma da fuoco, ma non può permettersi di spargere la notizia perché vorrebbe dire violare la sua libertà condizionale, costringendolo così atornare in prigione: la vicenda finirà con il coinvolgere anche Asher e Lim.

Nel secondo episodio della serata, “Un ospite inatteso”, Lim, Asher e Danny trattano il caso di Bob, un paziente di Lim con seri problemi cardiaci; Asher non è d'accordo con la proposta di Lim, che vuole intervenire chirurgicamente. Asher dimostra di avere ragione, anche se deve poi trovare insieme a Lim una soluzione. Shaun e Jordan si occupano invece di Kelly, una ragazza di 13 anni che ha un tumore legato a comportamenti di carattere sessuale: Shaun e Jordan devono decidere se comunicare o meno tutta la verità alla madre della giovane. Nel frattempo a Morgan si presenta una nuova grande opportunità professionale, che dovrebbe però coabitare con il suo desiderio di maternità. Glassman si trasferisce temporaneamente a casa di Shaun e Lea a causa di una disinfestazione di termiti.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (24 maggio 2023)

I nuovi episodi di "The Good Doctor" vanno in onda oggi, mercoledì 24 maggio 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Le puntate della serie televisiva sono visibili anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.