The Good Doctor 5: anticipazioni del tredicesimo episodio, in onda mercoledì 25 maggio

Mercoledì 25 maggio (21.20) va in onda su Rai 2 il tredicesimo episodio della quinta stagione di The Good Doctor. Nel reparto di chirurgia si presentano due delicati casi: un ragazzo si impianta un quadrante sotto la pelle del polso con l’intento di assumere sembianze robotiche; una ragazza che soffre di depressione vuole sottoporsi a un intervento molto delicato. Leggi le anticipazioni della tredicesima puntata stagionale.

Le anticipazioni dell’episodio “Troppo dolore” (5x13)

Tredicesimo episodio della quinta stagione di The Good Doctor, amato medical drama con Freddie Highmore. Il caso in cui si imbattono Shaun e Wolke è singolare, un po’ strambo ma anche complesso: un adolescente di nome Trent ha installato un quadrante sotto la sua pelle del suo polso. Il giovane è un biologo, vittima di un esperimento non felice in quanto infettato dai magneti del marchingegno. Trent deve accettare di sottoporsi a un intervento perché in caso contrario rischia seriamente l’amputazione del dito infetto. Altra paziente della settimana è Kayla, una ragazza che soffre di depressione. Esasperata dal suo stato, la giovane chiede a Morgan, Park e Glassman di essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico al cervello. Glassman sembra non escludere questa ipotesi, ma nel frattempo interviene Justin, fratello della ragazza. Questi due anomali casi generano nelle corsie del San Jose St. Bonaventure Hospital stimolanti e intensi confronti tra medici.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming

L’episodio di “The Good Doctor” dal titolo “Troppo dolore” (il tredicesimo di 18) va in onda mercoledì 25 maggio a partire dalle 21:20 su Rai 2. Tutte puntate della serie sono visibili - in live streaming e on demand – su RaiPlay.