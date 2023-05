The Good Doctor 6, stasera in tv la settima puntata: le anticipazioni

Oggi, 26 maggio, Rai 2 trasmette dalle 21.20, due nuovi episodi - il quindicesimo e il sedicesimo della sesta stagione - della statunitense "The Good Doctor". Shaun e Lea continuano a dibattere sul loro futuro di genitori, ma in ospedale non c'è tempo da perdere: il giovane Ricky ha un problema al cervello, un vecchio paziente di Lim ha un grande problema ai polmoni e un ragazzino di nome Nathan una patologia ai vasi sanguigni.

The Good Doctor: anticipazioni degli episodi 6x15 e 6x16

Il primo episodio della serata ha come titolo "29 differenze". Shaun, Asher e Danny devono occuparsi del delicato caso di Ricky, un ragazzo con una "Naegleria Fowleri", comunemente chiamata "ameba mangia cervello". Per salvare la vita del giovane i dottori sono costretti a rimuovere una particina del suo cervello. Nel frattempo Park aiuta Reznick con i suoi pazienti: il signor Riggs, in particolar modo, le fa capire che non può svolgere la sua professione con troppo cinismo. Intanto la Lim deve occuparsi, aiutata da Jordan, di Breka, un paziente che ha in cura da undici anni: l'uomo ha bisogno di un trapianto doppio di polmoni. I polmoni arrivano ma risultano compromessi: la corsa contro il tempo si fa inesorabile, ma Lim ha tutta l'intenzione di curare gli organi necessari per il trapianto. Mentre ospitano Glessman, che ha perso la sua casa a causa di un incendio, Shaun e Lea si confrontano sulla nascita del loro figlio, facendo emergere dei punti di vista differenti, che preoccupano la coppia.

Il secondo episodio della serata - e sedicesimo stagionale - è "Un cuore di pietra". Shaun e Parker devono curare Nathan, un ragazzino che ha male alla testa dopo averla sbattuta su un trampolino. La situazione del giovane peggiora e si scopre che ha la malattia di Moyamoya, una rara patologia dei vasi sanguigni. Park prende molto a cuore questo caso e promette al padre del piccolo - impegnato in Alabama in aiuti umanitari successivi all'avvento di a un tornado - di salvare la vita del giovane. Intanto Evelyn, nonna di Allen, deve essere curata a causa di una pericardite costrittiva. Mentre Allen dice che la nonna ha bisogno di una rimozione completa del muro calcificato, Lim pensa che sia più appropriata e sicura una rimozione parziale. Dopo un sentito dialogo nonna - nipote, capace di andare ben oltre la sfera medica, Jordan Allen trova una soluzione al problema. Continuano, intanto, le chiacchiere tra Shaun e Lea inerenti al futuro e al bambino in arrivo: i due devono però tenere d'occhio anche Glessman che, da ospite, potrebbe presto diventare loro vicino di casa.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (26 maggio 2023)

I nuovi episodi della serie "The Good Doctor" vanno in onda oggi, venerdì 26 maggio 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Le puntate della serie televisiva sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, in diretta streaming e on demand.