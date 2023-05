The Good Doctor 6, stasera in tv due nuovi episodi: le anticipazioni

Rai 2 trasmette oggi, 31 maggio 2023, due nuovi episodi della serie "The Good Doctor". Il dottor Jared Kalu fa ritorno al St. Bonaventure Hospital e chiede aiuto a Shaun per curare un suo paziente miliardario. Nel secondo episodio della serata Shaun viene citato in giudizio da un paziente al quale ha dovuto amputare una mano..

The Good Doctor: anticipazioni degli episodi 6x17 e 6x18

Nel primo episodio della serata, "Vecchi amici", Morgan, Lim e Jordan devono occuparsi del caso di Sonja, una donna incinta la cui salute sta mettendo a rischio sia la sua vita che quella del bambino. L'opzione migliore sembra essere quella dell'aborto, anche se Sonja vorrebbe evitarlo: Jordan le parlerà così della sua esperienza. Park deve invece avere a che fare con Joe, l'uomo che ha compromesso il suo matrimonio: salvare la vita a un uomo che ha contribuito a rendere più amara la propria non sarà facile. Jared Kalu fa ritorno al St. Bonaventure: il suo obiettivo è quello di chiedere l'aiuto di Shaun per trattare il caso di Roland Barnes, famoso per essere il quinto uomo più ricco del mondo. Shaun e Jared scoprono che l'uomo ha un cestode nel cervello e intervengono repentinamente: in cambio Roland offre una donazione da cento milioni di dollari, ma Lim potrebbe complicare l'accettazione dell'assegno. Mentre Morgan continua a provare la fecondazione in vitro, Shaun riceve la notizia che viene citato in giudizio per negligenza.

Il secondo episodio della serata è "The Good Lawyer". Shaun è citato in giudizio da Bob Patton, un uomo a cui aveva dovuto amputare la mano, dopo che aveva avuto un incidente d'auto con la sorella. Bob continua a ripetere che l'amputazione non era necessaria, mentre Park esprime le proprie riserve. Glassman propone a Shaun l'aiuto della sua amica Janet Stewart, ma Shaun opta per Joni Degroot, avvocatessa che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo (DOC): il dottore percepisce similitudini tra i suoi disturbi e quelli di Joni. Quest'ultima utilizza a proprio vantaggio la testimonianza dei testimoni di Bob, sottolineando la sua mancanza di rimorso per aver causato l'incidente. Shaun deve adesso dimostrare che l'amputazione della mano era necessaria. Joni dice a Shaun che il suo disturbo ossessivo compulsivo è stato innescato in tenera età dalla morte di suo padre, seguito dalla sua famiglia strappata prima che Janet intervenisse per salvarli, ispirando Joni a diventare un avvocato. Dopo il processo, Shaun e Joni controllano la mano di Bob per determinare se era corretto dal punto di vista medico; Un test che gli ha fatto mettere in pausa il processo.

Quest'ultimo episodio ha generato una serie tv in uscita dal titolo "The Good Lawyer", con Felicity Hoffman nei panni di Janet e Kennedy McMann in quelli di Joni.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (31 maggio 2023)

I nuovi episodi della serie "The Good Doctor" vanno in onda oggi, mercoledì 31 maggio 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Le puntate della serie televisiva sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.