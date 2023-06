The Good Doctor 6, le anticipazioni degli episodi di questa sera

Rai 2 trasmette oggi, mercoledì 7 giugno 2023, a partire dalle 21.20, due nuovi episodi della serie statunitense. Il dottor Shaun continua a essere preoccupato per Glassman che, pur avendo scongiurato il ritorno del cancro, manifesta strani comportamenti. La madre di una paziente neonata muore per un'infezione: Morgan prende in considerazione l'ipotesi di adottare la piccola.

The Good Doctor: anticipazioni degli episodi 6x19 e 6x20

Nel primo episodio della serata, "Mezze misure", la risonanza magnetica di Glassman rivela una lesione al suo cervello, ,a gli approfondimenti dicono che la lesione non è cancerosa. Shaun si accorge però che l'amico inizia ad avere delle strane dimenticanzee. Lim, Andrews e Asher trattano il caso di Brady, un uomo che ha rischiato di essere tagliato a metà da una lastra di metallo; Andrews sostiene che l'amputazione della sua metà inferiore sia comunque necessaria, mentre Lim vuole evitare il drastico intervento. Successivamente Jared confessa ad Asher che, quando era a Denver, i suoi tentativi di un intervento chirurgico sperimentale per salvare un malato di cancro hanno causato la morte dell'uomo, spingendolo a ritornare al San Jose St. Bonaventure Hospital. Mentre Jared e Danny trovano una soluzione per salvare la parte inferiore del corpo di Brady, Shaun, Morgan e Park si occupano della piccola Eden, una bambina con la sindrome di Turner. Durante le cure la madre della neonata muore di un'infezione post-partum.

"Fortunato" è il titolo del secondo episodio della serata (e ventesimo stagionale). Andrews, Jordan e Asher si occupano di Eddie Richter, un amico di Andrews: l'uomo presenta dei segni sul suo corpo simili a verruche. Dopo uno scontro tra Asher e Jerome, Andrews opta per un complicato intervento chirurgico per Eddie, che all'inizio sopravvive, ma poco dopo perde la vita per un coagulo di sangue. Shaun continua a essere molto preoccupato per Glassman, e sceglie di tenere d'occhio le sue azioni, anche quando l'amico si occupa, insieme a Jared e Danny, di un paziente. Glassman decide di operare l'uomo chirurgicamente, al cervello: una scelta che si rivela vincente, ma che non attenua i comportamenti anomali del dottore. Shaun mostra così a Lim gli esami inerenti al cervello di Glassman, facendo notare un punto in cui potrebbe essere danneggiato il suo tessuto cerebrale, a causa di un mini-ictus. Dopo i numerosi tentativi falliti dei servizi sociali di adottare Eden, la piccola che nel precedente episodio ha perso la madre, Morgan decide di adottarla e di interrompere i trattamenti per rimanere incinta.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (7 giugno 2023)

I nuovi episodi di "The Good Doctor" vanno in onda oggi, mercoledì 7 giugno 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Le puntate della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, che le rende disponibili in diretta streaming e on demand.