The Good Doctor 5: anticipazioni decima puntata, in onda mercoledì 4 maggio

Nell’episodio di “The Good Doctor” in onda mercoledì 3 maggio nelle corsie ospedaliere del San Jose St. Bonaventure Hospital crescono le tensioni attorno a Salen, ormai accerchiata dall’intero team medico. Spazio anche per un delicato caso di cancro. Leggi le anticipazioni della decima puntata stagionale.

Le anticipazioni dell’episodio “La rinascita”

In onda mercoledì 3 maggio nel prime time di Rai 2, il decimo episodio stagionale di “The Good Doctor” prevede sviluppi sul personaggio di Salen. Lim ha assoldato un giornalista investigativo, commissionandogli un articolo sulle pratiche commerciali di Selen. Quest’ultima scopre che ormai l’intero staff chirurgico è coalizzato contro di lei. A quel punto è costretta a prendere i dovuti provvedimenti, a costo di inasprire ulteriormente la situazione. Intanto i dottori sono alle prese con un caso particolarmente delicato: un uomo si è sottoposto a un trapianto di fegato, ma il donatore gli ha involontariamente trasmesso il cancro. Stessa malattia che colpisce anche una donna surrogata incinta. Di quest’ultima se ne occupano Andrews, Asher e Jordan

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming

L’episodio di “The Good Doctor” dal titolo “La rinascita” (il decimo di 18) va in onda mercoledì 4 maggio a partire dalle 21:20 su Rai 2. Tutte puntate della serie creata da David Shore sono visibili, in live streaming e on deman, su RaiPlay.