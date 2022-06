The Good Doctor 5: anticipazioni del finale di stagione, in onda mercoledì 15 giugno

The Good Doctor 5: mercoledì 15 giugno va in onda su Rai 2 l’ultima puntata stagionale. Tra i pazienti bisognosi di cure troviamo Steph, una giovane donna paralizzata, e Yosel, padre di Asher e malato di cancro. Nel frattempo Shaun e Lea sono pronti per il fatidico giorno delle nozze. Leggiamo le anticipazioni degli episodi.

The Good Doctor: anticipazioni degli ultimi episodi stagionali

Cala il sipario sulla quinta stagione di The Good Doctor, la serie ospedaliera creata da David Shore e interpretata da Freddie Highmore. I titoli dei due episodi in onda questa sera su Rai 2 sono “Lo show di Lea” e “Figli”. Steph è una donna che, già paralizzata anni prima da un ictus, deve sottoporsi a un'operazione ai polmoni. Bloccata anche la sua mano destra, Morgan progetta un dispositivo capace di aiutarla. Yosel, padre di Asher, arriva in ospedale per curare il suo cancro ai polmoni. Purtroppo la sua malattia è terminale, ma nonostante ciò il figlio fatica a perdonare l'uomo, responsabile di alcune disfunzioni familiari. Nel frattempo Morgan riceve un'offerta di lavoro a New York: riuscirà Park a sostenerla? Nel frattempo per Shaun e Lea arriva il giorno delle nozze. La cerimonia è organizzata da Glassman, sul tetto dell'ospedale. Tutti gli amici sono presenti, Glassman e Shaun mai come stavolta riconoscono il loro legame padre-figlio. Ma una nuova minaccia incombe su alcuni personaggi.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (15 giugno 2022)

L’ultima puntata di The Good Doctor va in onda mercoledì 15 giugno a partire dalle 21:20 su Rai