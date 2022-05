The Good Doctor 5, le anticipazioni della puntata di mercoledì 1° giugno

The Good Doctor 5: mercoledì 1° giugno va in onda su Rai 2 il quattordicesimo episodio stagionale. Al personale viene servito per sbaglio del cibo contenente allucinogeni. Come è potuto succedere? Per fortuna Murphy, Glassman e Allen non hanno pranzato alla mensa, ma possono soltanto tre dottori farsi carico di tutti i pazienti? Leggiamo le anticipazioni di questa puntata.

Le anticipazioni dell’episodio “Il rinfresco” (5x14)

Il quattordicesimo episodio della quinta stagione di The Good Doctor è davvero anomalo e in tal senso lo spunto della storia rende bene l’idea: al San Jose St. Bonaventure Hospital qualcuno porta per sbaglio un piatto di sostanze allucinogene al pranzo aziendale. La prima vittima è la dottoressa Lim, che nel bel mezzo di un intervento chirurgico ha la visione di un serpente a sonagli. Di lì a poco altri medici e infermieri cominciano ad avere i medesimi effetti. Per fortuna Murphy, Glassman e Allen erano assenti per una conferenza, ma possono soltanto in tre sobbarcarsi l’intero reparto? Qualcuno ha tentato di fare un brutto scherzo o addirittura di avvelenare un collega o tutto è semplicemente frutto di una curiosa svista? La puntata in questione adotta toni grotteschi quando non comici e, più che seguire i consueti interventi chirurgici, ci rende partecipi di questa inconsueta situazione ospedaliera.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming

L’episodio di “The Good Doctor” dal titolo “Il rinfresco” (il quattordicesimo di 18) va in onda mercoledì 1° giugno a partire dalle 21:20 su Rai 2. Tutte puntate della serie sono visibili - in live streaming e on demand – su RaiPlay.