The Good Doctor 5, le anticipazioni della puntata di mercoledì 11 maggio 2022

Nell’episodio di The Good Doctor in onda su Rai 2 mercoledì 11 maggio (ore 21.20) è tempo di cambiamenti: Andrews deve far fronte al suo ruolo di presidente, Shaun deve prendere una decisione circa la sua storia con Lea, e una famiglia ha bisogno di aiuti chirurgici: Isla, la bambina di questo nucleo, si rivela fonte di insegnamento. Leggi le anticipazioni dell’undicesima puntata stagionale.

Le anticipazioni dell’episodio “La famiglia”

Tempo di grandi manovre per lo staff medico di The Good Doctor: Andrews deve fare i conti con la sua nuova carica di presidente: a causa della sua passata relazione con Salen, non tutti vedono di buon occhio l’operato del nuovo capo, che ha però modo e tempo per farsi apprezzare anche in queste nuove vesti. Riproposta al timone del reparto di chirurgia, anche Audry viene ulteriormente responsabilizzata. Mentre Shaun e Lea hanno deciso di vivere alla giornata, a rubare la scena nell’episodio, in onda mercoledì 11 maggio, è una bambina. Un incidente ha scombussolato la vita di una famiglia: il padre ha perso la gamba; la madre ha subìto colpi a cuore, cervello e trachea; la piccola figlia Isla è adesso smarrita. Quest’ultima è destinata a stringere un bel legame con Shaun, che si occupa in prima persona della salute della piccola. Ma non solo: il dialogo con un essere umano intelligente e bisognoso di affetto potrebbe aiutare il dottor Murphy a prendere decisioni consapevoli sul suo rapporto con Lea.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming

L’episodio di “The Good Doctor” dal titolo “La famiglia” (l’undicesimo di 18) va in onda mercoledì 11 maggio a partire dalle 21:20 su Rai 2. Tutte puntate della serie creata da David Shore sono visibili - in live streaming e on demand – su RaiPlay.