The Good Doctor 5, le anticipazioni della nona puntata

Il prime time del mercoledì di Rai 2 propone un nuovo episodio di “The Good Doctor”, la serie con Freddie Highmore: il Dr. Shaun e Lea non hanno ancora deciso se concedersi o meno un’altra possibilità, ma le corsie ospedaliere non danno tregua: una pop star è disposta a rischiare la vita pur di ritrovare la sua voce e il team medico è impegnato a curare il padre di un bambino con la sindrome di Kabuki. Leggi le anticipazioni del nuovo episodio.

Le anticipazioni dell’episodio “Cambiamenti in arrivo” (05x09)

Mercoledì 27 aprile la prima serata di Rai 2 regala un nuovo appuntamento di “The Good Doctor”, medical drama che alterna sapientemente le questioni private dei dottori (talvolta di carattere sentimentale) a complesse vicende di pazienti in procinto di operarsi. Nella puntata dal titolo “Cambiamenti in arrivo” Andrews affronta un caso molto laborioso con l’intento di compiacere

Salen: l’uomo chiede l’assistenza di Shau e Allen per un intervento chirurgico delicato. Si tratta di una pop star di successo che rivuole la sua voce, oramai rovinata. L’operazione si presenta particolarmente rischiosa e non solo può compromettere per sempre la carriera dell’artista, ma rischia di recare danno alla sua stessa vita. Nel frattempo vediamo Park e Reznick prendersi cura di un uomo: i due sentono una grande responsabilità perché il paziente ha un giovane figlio, Cody, costretto sulla sedia a rotelle a causa di complicazioni legate alla sindrome di Kabuki (una malattia caratterizzata da anomalie congenite multiple). Intanto Shaun e Lea, dopo il matrimonio annullato, pensano seriamente alla possibilità di riprendere la loro relazione.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming

L’episodio di “The Good Doctor” dal titolo “Cambiamenti in arrivo” va in onda mercoledì 27 aprile a partire dalle 21:20 su Rai 2. Tutte puntate della serie creata da David Shore sono visibili - in live streaming e on demand – su RaiPlay.