The Good Doctor 6, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

La scorsa settimana ha debuttato su Rai 2 la sesta stagione della serie televisiva statunitense "The Good Doctor", ormai un appuntamento caro al nostro palinsesto televisivo. Oggi, 28 aprile 2023, vanno in onda, a partire dalle 21.20, due nuovi episodi della serie incentrata sulla vita professionale e privata del dottor Shaun Murphy (interpretato dall'attore britannico Freddie Highmore). Scopriamo qualche anticipazione su ciò che vedremo questa sera.

The Good Doctor: anticipazioni degli ultimi episodi 6x03 e 6x04

Nel primo episodio della serata - terzo della sesta stagione - dal titolo "Cemento fresco", i novelli sposi Shaun e Lea cominciano ad avere delle prime tensioni casalinghe, quando lui manifesta alcune manie piuttosto invadenti agli occhi della donna. Per il geniale dottor Murphy, però, i grattacapi non finiscono qui: la dottoressa Lim vuole infatti fare chiarezza sul proprio critico stato. L'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta, infatti, l'ha costretta adesso alla sedia a rotelle. Ad eseguire la delicata operazione è stato proprio Shaun Murphy, ma la Lim scopre che il dottore ha deciso di modificare all'ultimo momento la tipologia di operazione messa in atto. La donna cerca così un forte alleato in Glassmann.

Il secondo episodio serale, nonché quarto stagionale, ha come titolo "Scheggia impazzita". Il dottor Murphy è qui alle prese con un paziente gravemente ferito al braccio; nello specifico l'uomo ha un frammento di un proiettile inesploso e bisogna intervenire con tutta la cautela del caso. Continua intanto il caso legato alla dottoressa Lim: quest'ultima trova man forte in Glossmann, che accusa Shaun senza tanti giri di parole di aver causato la paralisi della donna. Murphy ha però una delle sue brillanti idee: sa che non tutto è perduto e potrebbe rimediare alla spiacevole situazione.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (28 aprile 2023)

I due nuovi episodi di "The Good Doctor" vanno in onda oggi, venerdì 28 aprile 2023, a partire dalle 21:20 su Rai. Le puntate della serie televisiva sono visibili anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, che offre poi di vederle anche in versione on demand.