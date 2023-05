The Good Doctor 6, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

In onda oggi, 5 maggio 2023, in prima serata su Rai 2, il nuovo appuntamento con la sesta stagione di "The Good Doctor" presenta nuovi complicati casi ospedalieri: come quello della giovanissima Skyler, talento musicale con insufficienza epatica. Nella seconda metà della serata va in onda quello che è, in assoluto, il centesimo episodio della serie interpretata da Freddie Highmore. L'appuntamento è per le 21.20.

The Good Doctor: anticipazioni degli episodi 6x05 e 6x06

Il primo episodio della serata di "The Good Doctor" (e quinto stagionale) ha come titolo "Opportunità di crescita". Il dottor Shaun, Asher e Danni si occupano di Skylar, una bambina, talento della musica, con insufficienza epatica scaturita da un disturbo genetico. Le analisi rivelano che la bambina è nata da una relazione tra la madre e un amico del papà. Quest'ultimo, Mick, è però un donatore compatibile. Per convincerlo a donare, Lea gli mostra le qualità artistiche della piccola. Nel frattempo Park, Jordan e Danny devono curare un uomo di nome Chris, malato di cancro al pancreas; la vicenda coinvolge anche Ollie, fratello del paziente. Nel frattempo Shaun rivela che la paralisi di Lim proviene da una deformità della colonna spinale: Andrews e Glassman saranno incaricati di trovare un metodo per guarirlo.

Il secondo episodio della serata - e sesto stagionale - è "Caldo anomalo". In città regna una tremenda cappa di calore, ma Shaun e Danni devono lavorare insieme su un caso. Il clima è un po' teso dato che Shaun ha scoperto che lei ha sconsigliato a Lim di non fare l'intervento chirurgico a cui lui ha lavorato. Shaun arriva ad estrometterla dal caso, ma Glassman lo invita a farla rientrare in gioco, dato che la paziente chiede esplicitamente la sua presenza. Durante l'ondata di calore, l'ospedale è vittima di un blackout e Lea e Glassman devono rimettere un po' di ordine. Successivamente Danni porta Lim ad assistere a una partita di basket per disabili, per permetterle di interagire con persone che condividono le sue condizioni fisiche.

Quest'ultimo episodio ha un sapore molto speciale: si tratta infatti, del centesimo episodio in assoluto della serie, e si conclude con una significativa sequenza: il centesimo compleanno di uno dei pazienti anziani dell'ospedale.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (5 maggio 2023)

I nuovi episodi di "The Good Doctor" vanno in onda oggi, venerdì 5 maggio 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Le puntate della serie televisiva sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia per la diretta streaming che on demand.