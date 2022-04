The Good Doctor, su Rai 2 riprende la stagione 5: le anticipazioni dell’ottavo episodio

Su Rai 2 riprende la quinta stagione di “The Good Doctor”, la serie tv che anche in Italia vanta uno zoccolo duro di irriducibili fan. In questo ottavo episodio ritroviamo un Dr. Shaun Murphy alle prese con rimorsi professionali e patimenti sentimentali. Nel frattempo la dottoressa Audrey Lim vuole a tutti i costi smascherare le subdole manovre di Salen. Qui di seguito, le anticipazioni del prossimo episodio.

Le anticipazioni dell’episodio “Ribellione” (05x08)

Mercoledì 20 aprile il prime time di Rai 2 accoglie una nuova puntata di “The Good Doctor”, serie ospedaliera giunta all’ottava puntata della quinta stagione. Con la messa in onda del precedente episodio – trasmesso lo scorso 23 febbraio - avevamo lasciato uno Shaun Murphy in forte crisi. Lo ritroviamo nella nuova puntata ancora incerto: dopo il matrimonio annullato, arriva il momento di confrontarsi con Lea e di capire cosa sono ancora l’uno per l’altra. Il team medico, intanto, continua a dibattere sulla morte del bambino al quale sono stati somministrati farmaci scaduti: Audrey Lim è determinata a smascherare Salen, che sta facendo di tutto per insabbiare la verità che si cela dietro la tragica scomparsa del piccolo. Intanto un altro complesso caso si presenta nelle corsie ospedaliere: una donna vuole ricorrere a un intervento chirurgico per correggere una cattiva BBL fatta in Brasile: durante una Tac la donna, , ha cominciato ad accusare problemi cardiaci. Sotto osservazione della Dr.ssa Reznick, dovrà decidere se sottoporsi comunque a un intervento che potrebbe compromettere il suo fragile cuore.

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming

L’episodio di “The Good Doctor” dal titolo “Ribellione” va in onda mercoledì sera (20 aprile) a partire dalle 21:20 su Rai 2. Tutte puntate del medical drama creato da David Shore sono visibili - in live streaming e on demand – su RaiPlay.