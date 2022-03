The importance of being an architect: in prima tv la visione dell’architettura del domani

Film d’apertura del Milano Design Film Festival 2021 con la première mondiale lo scorso ottobre, The importance of being an architect è un viaggio nell’architettura contemporanea con le voci di dei membri di alcuni dei più autorevoli studi di interior design e architettura del mondo.

L’appuntamento con la in prima tv assoluta è su Sky Arte a partire dalle 21:15.

The importance of being an architect

Antonio Citterio e Patricia Viel dello studio ACPV sono le voci principali di The importance of being an architect. I progettisti del ponte Expo di Milano, del resort Bulgari di Dubai e tantissimi altri edifici raccontano la vita e il ruolo dell’architetto nella società contemporanea e del futuro, dal suo contributo artistico fino a quello commerciale. Costruire, creare un ambiente dove si sta bene, virare verso la sostenibilità o addirittura cambiare il mondo: quale è il fine ultimo dell’architettura del domani? Scritto e diretto da Giorgio Ferrero, The importance of being an architect è un quadro completo e attuale sull’evoluzione dell’architettura nel pieno della crisi climatica, del mondo post- Covid e della redistribuzione urbana.

Dove vederlo stasera in tv (sabato 19 marzo)

Prodotto da Mybosswas, The importance of being an architect va in onda stasera in prima tv assoluta alle 21:15 su Sky Arte (canale 120 e 400).