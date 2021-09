Se cercate un film "strano" su Prime Video, provate a guardare The Protégé

Il 26 agosto, circa una settimana dopo l'uscita nei cinema USA, su Amazon Prime Video è stato rilasciato The Protégé, film del 2021 diretto da Martin Campbell (regista di La maschera di Zorro, GoldenEye e Casino Royale) e interpretato da Maggie Q (l'agente Hannah di Designated Survivor, per intenderci) insieme a due grandi star di Hollywood come Michael Keaton e Samuel L. Jackson.

Se state cercando un film un po' strano su Prime, con tanta azione ma non troppa, con dei bei dialoghi, un po' splatter ma non horror, e anche divertente... beh, The Protégé potrebbe fare al caso vostro. Nel caso non vi sia bastata la frase precedente per fidarvi, continuate a leggere la nostra recensione di questo film.

Di cosa parla The Protégé

Se avete già visto Gunpowder Milkshake, noterete qualche punto in comune con The Protégé, che inizia con un giovane (grazie al trucco) Samuel L. Jackson in Vietnam che entra in un posto pieno di cadaveri, fa per afferrare una borsa contentente molti soldi quando si accorge di una bambina nascosta in un armadietto. La prende con sé e la porta via.

Trent'anni dopo, la trama del film ci porta nel presente: la bambina, Anna, è diventata adulta e lavora come sicaria insieme al suo "padre adottivo" nonché maestro, Moody, ma ha anche un insospettabile lavoro di copertura, che consiste nel fare la libraia di volumi antichi a Londra.

Un giorno Anna torna a casa e trova Moody brutalmente assassinato. In cerca di vendetta, si mette a indagare su Edward Hayes e su suo figlio, entrambi scomparsi in circostanze misteriose in Vietnam. Anna torna nel luogo in cui era nata e inizia a cercare informazioni.

Si imbatte quindi in un'organizzazione criminale senza scrupoli, in cui lavorano due killer-bodyguard molto diversi: uno è aggressivo, volgare e violento, l'altro invece è raffinato ed elegante: quest'ultimo è Michael Keaton, e il suo personaggio si chiama Rembrandt.

Non vi diciamo nient'altro per non incappare in spoiler, ma un'occhiata al trailer ufficiale di The Protégé può essere utile a farsi un'idea più precisa.

Perché vedere The Protégé su Prime Video

Per quanto ci riguarda, basterebbe il fascino magnetico e multietnico di Maggie Q. per vedere questo film, in cui quest'attrice che ha nel suo DNA origini polacche, irlandesi e vietnamite mostra di aver imparato moltissimo dal suo primo maestro cinematografico, Jackie Chan. Capacità acrobatiche notevoli e una voce sensuale, intrigante e perfetta per dialoghi ironicamente spietati.

Più in generale, The Protégé è un film che mescola generi diversi - azione, commedia, thriller, splatter, dramma, romanticismo - con un equilibrio praticamente perfetto, convincente dall'inizio alla fine della storia (e non è un caso che abbia raccolto giudizi positivi anche su Rotten Tomatoes).

Ok, sicuramente The Protégé non vincera un Oscar, perché è un film troppo "blockbuster" per convincere del tutto i critici di Hollywood. Ma se cercate semplicemente un bel film un po' strano per una serata divertente, allora potete scommettere che The Protégé vi piacerà.