The Reunion: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

La serie televisiva "The Reunion" è frutto di una coproduzione internazionale. Trasmessa da Rai 2, è tratta dal best-seller "La jeune fille et la nuit" di Guillame Musso. La narrazione, pienamente calata nel genere thriller, segue tre amici che si ritrovano in occasione di un raduno di classe: anni prima la loro cara amica Vinca scomparve nel nulla. Il passato bussa e i tre amici hanno qualcosa da nascondere.

Quando inizia The Reunion

The Reunion: numero di puntate

Trama e anticipazioni

Sulla Riviera francese, nel 1996 alla chiusura invernale per le vacanze di Natale, una studentessa di nome Vinca Rockwell fugge in compagnia dell' insegnante di filosofia: i due hanno una relazione segreta. Nessuno rivedrà più quella che era una studentessa esemplare. Fanny, Thomas e Maxime erano i più cari amici di Vinca che, legati per sempre da un tremendo segreto, non si sono più visti dopo il conseguimento del diploma: i tre sono stati responsabili di un delitto, con successivo occultamento del cadavere nel muro della palestra. Venticinque anni dopo la loro classe organizza una Reunion e i tre si ritrovano. Una notizia imprevista risveglia la loro coscienza: la palestra sarà demolita a breve per fare spazio a un nuovo edificio.La verità rischia dunque di tornare incredibilmente a galla. A quel punto la vicenda viene raccontata mediante due linee temporali: una vede il ricomporsi di un’amicizia nel presente della Costa Azzurra; l'altra scioglie i nodi della misteriosa scomparsa di Vinca in un campus deserto e innevato.

Cast e personaggi

Il cast di "The Reunion" è così composto (attore e rispettivo ruolo):

Ioan Gruffudd (Thomas Degalais)

Ivanna Sakhno (Vinca Rockwell)

Grégory Fitoussi (Maxime Biancardini)

Dervla Kirwan (Annabelle Degalais)

Vahina Giocante (Fanny Brahimi)

Rupert Graves (Richard Degalais)

Shemss Audat (Manon Agostini)

Salóme Gunnarsdóttir (Alexis Deville)

Dove vedere The Reunion in tv e in streaming

La prima stagione di "The Reunion" andrà onda in prima tv italiana su Rai 2. Gli episodi della serie saranno visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.