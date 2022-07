La vera storia di "The Ride - Storia di un campione", film stasera in tv

In onda oggi alle 21.20 su Canale 5, The Ride - Storia di un campione è un film del 2018 che racconta la storia di John Buultjens: dopo un’infanzia difficile segnata dagli abusi paterni, insieme alla sorella il giovane fu dato in adozione e divenne, nel giro di qualche anno, un fuoriclasse della bicicletta. Scopriamo la sua vera storia.

The Ride - Storia di un campione: la vera storia che ha ispirato il film

La vara storia che ha dato origine al film “The Ride - Storia di un campione” è quella di John Buultjens. Ci troviamo nella Glasgow (Scozia) degli anni ’80. Quella di John è una infanzia molto dura: ex lavoratore nei cantieri navali, il padre del bambino resta disoccupato e sfoga la sua frustrazione tra alcol e botte date al figlio. Una brutta storia di frequenti abusi: anni dopo John Buultjens dichiara che non riesce a cancellare il ricordo del padre che lo getta contro una stufa elettrica. Per fortuna la madre del piccolo si fa coraggio e allerta servizi sociali e polizia, che assegnano a un orfanotrofio sia lui che la sorella.

Successivamente i due bambini vengono affidati a più di una famiglia, fino all’adozione da parte di Marianna ed Eldridge Buultjens, una coppia mista che di primo impatto crea del disagio a John: il nuovo padre è infatti proveniente dallo Sri Lanka e avendo lui ricevuto una educazione razzista inizialmente fatica ad ambientarsi in casa. Per fortuna il giovane percepisce velocemente un affetto e un amore che fino a quel momento gli erano inediti.

Quando all’età di 10 anni John vede il celeberrimo film di Steven Spielberg “E.T. – L’extraterrestre” rimane incantato. In particolar modo la sequenza delle biciclette volanti diventa per lui sinonimo di libertà ed aspirazione. Papà Eldridge gli regala così una BMX e John diventa un asso della bicicletta. Successivamente si trasferisce in Australia, a Sydney. Attraversa innumerevoli imprevisti e infortuni ma diventa un professionista della freestyle prima, e un vero campione poi.

Ma non è tutto: l suo amore sconfinato per il mezzo lo spinge a progettare grafiche e colori e Haro Bikes, marchio principale delle BMX da freestyle, gli arriva ad offrire il ruolo di global brand manager dell'azienda. La storia di John Buultjens rivive nel film del 2018 “The Ride – Storia di un campione”, diretto da Alex Ranarivelo e interpretato da Shane Graham, Ludacris, Sasha Alexander, Blake Sheldon e Jessica Serfaty.

Dove vedere The Ride - Storia di un campione (domenica 24 luglio 2022)

“The Ride - Storia di un campione” viene trasmesso da Canale 5 domenica 24 luglio a partire dalle 21.20. Il film è visibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.