The Son, le anticipazioni della seconda puntata

In onda il 17 maggio su Sky Atlantic il terzo e il quarto episodio di The Son - Il figlio continuano ad alternare il passato e il presente di Eli McCullough: lo vediamo, da giovane, trarre insegnamenti mediante il conflitto padre-figlio dei Comanches; adulto, assiste al contrasto tra i suoi due figli, Phineas e Pete. Scopriamo di più sulla seconda puntata stagionale, trasmessa la prossima settimana in prima tv italiana.

The Son - Il figlio, le anticipazioni della puntata

The Son - Il figlio è una serie basata sull'omonimo romanzo di Philipp Meyer, ed è creata dallo stesso autore con Brian McGreevy e Lee Shipman. Proprio come un libro tutto da sfogliare, può contare su un afflato epico che attraversa storie individuali e collettive, con l’intento di illustrare le fondamenta dei contemporanei Stati Uniti d’America. Negli episodi in onda mercoledì 17 maggio su Sky Atlantic ci vengono mostrati, come sempre, due piani temporali che viaggiano parallelamente: nel 1852 il giovane Eli assiste alle costanti perdite di uomini dei Comanches, impegnati ad allontanarsi dall’area che gli Apache hanno rivendicato. Una occasione per conoscere

meglio Toshaway e Fat Wolf: attraverso i difficili rapporti tra padre e figlio - divisi anche sulle modalità con cui accogliere l’uomo bianco - Eli sarà capace di trarre più di un insegnamento. La linea narrativa del 1915 ha una impronta apertamente biblica: il fulcro del racconto risiede infatti nella rivalità tra i due figli di Eli, Phineas e Pete: una diatriba caratterizzata però da una stima reciproca. L’uno è sempre rimasto a casa a lavorare per la famiglia d’appartenenza, l’altro è il figliol prodigo che torna dopo essersi diretto al Sud con María García. Nel frattempo, però i McCullough sono impegnati anche a combattere la Standard Oil: il denaro che bolle in pentola è molto.

Dove vedere la serie in tv (mercoledì 17 maggio)

Il terzo e il quarto episodio di The Son - Il figlio vanno in onda mercoledì 17 maggio su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle 21.15 e in streaming su Now. Saranno inoltre disponibili on demand su Sky Go.