The Son, la seconda stagione su Sky Atlantic: le anticipazioni della prima puntata

Va in onda oggi su Sky Atlantic - alle 21.15 - la prima puntata della seconda (e ultima) stagione di The Son - Il figlio. La serie racconta, attraverso l’utilizzo di due piani temporali, la vita del texano Eli McCullough, un proprietario terriero che comincia a interessarsi all'industria petrolifera, sospeso fra le insidie del presente e le incertezze future. Vediamo cosa succede negli episodi trasmessi questa sera in prima tv italiana.

The Son- Il figlio, prima puntata della seconda stagione: anticipazioni e trama

The Son – Il figlio è una serie tv di ambientazione storica ed echi da western classico. Agli spettatori più navigati può ricordare l’epica di alcuni film statunitensi in technicolor degli anni ’50. Storie che attraverso racconti individuali vogliono illustrare la nascita e lo sviluppo degli Stati Uniti d’America. La serie continua a raccontare la saga di Eli McCullough, un possidente terriero texano, allevato dai nativi Comanche che avevano sterminato la sua famiglia Anche questa seconda stagione racconta tutto ciò mediante l’utilizzo di due piani temporali, che alternano il passato e il presente di Eli, dediti a rivelare come e quando è diventato un uomo avido e disposto a tutto in nome della sua famiglia e del dio denaro. Negli episodi in onda questa sera vediamo Eli da giovane, nel 1852, intento a guidare un raid Comanche, in Messico. La sua nuova famiglia è però vittima di un terribile attacco e lui vuole attivarsi in prima persona per aiutarli. Nel 1915 ritroviamo invece la famiglia McCullough alle prese con degli affari petroliferi tanto fruttuosi quanto minacciati dai nemici di Eli. Il ritorno a casa di Pete non fa che aumentare il nervosismo dei suoi parenti.

Dove vedere la serie in tv (mercoledì 10 maggio)

I primi due episodi di The Son - Il figlio vanno in onda oggi, mercoledì 10 maggio, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e in streaming su NOW. Sono inoltre disponibili on demand su Sky Go.