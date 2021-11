"The Tender Bar" è il nuovo super film Amazon di George Clooney con Ben Affleck

Il 2022 di Prime Video inizia col botto: dopo l'uscita di Natale con Riz Ahmed in Encounter, ai primi dell'anno sulla piattaforma di Amazon debutta The Tender Bar, e le premesse sono ottime. Basti dire che a dirigere il film c'è George Clooney e che il protagonista sarà Ben Affleck, ma diamo un'occhiata a tutte le anticipazioni.

Quando esce The Tender Bar su Prime Video

Gli Amazon Studios hanno annunciato che il film, della durata di 104 minuti, sarà disponibile in streaming su Prime dal 7 gennaio 2022.

Il cast e gli autori di The Tender Bar

Il film è diretto dalla superstar George Clooney, già vincitore dell'Oscar come regista per Argo (dopo quello come attore non protagonista in Syriana). The Tender Bar è scritto da William Monahan (anche lui già premiato con l'Oscar per la seceneggiatura non originale di The Departed).

Nel cast insieme a Ben Affleck anche Tye Sheridan, il grande (e per sempre Doc di Ritorno al Futuro) Christopher Lloyd, Lily Rabe e l'esordiente Daniel Ranieri. Il film è prodotto da Grant Heslov, anche lui vincitore dell'Oscar per aver coprodotto Argo insieme a Clooney, e Ted Hope.

Di cosa parla The Tender Bar

Il film è basato sul romanzo autobiografico pubblicato nel 2005 dall'autore premio Pulitzer J.R. Moehringer's Il bar delle grandi speranze.

The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Sheridan), un ragazzo orfano di padre che cresce tra i fumi di un bar gestito da zio Charlie (Affleck), il più brillante e originale tra le figure paterne bizzarre ed espansive che incontra nella sua infanzia. Mentre la determinata madre del ragazzo (Rabe) lotta per offrire a suo figlio opportunità che a lei furono negate - e lascia la casa in rovina di suo padre (Christopher Lloyd), uomo stravagante e, suo malgrado, solidale - J.R. inizia a perseguire coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, i suoi sogni romantici e professionali - con un piede costantemente nel bar dello zio Charlie.