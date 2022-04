Il film da guardare su Prime Video quando si ha voglia di qualcosa di "brutto ma bello"

Una scena del film (foto dalla pagina Facebook del film)

Dal 21 marzo, su Prime Video è disponibile The Unhealer - Il potere del male, film statunitense del 2020 che potremmo definire di fantascienza, o di genere fantastico (ma non nel senso che è un film fantastico). Il film è diretto dal regista Martin Guigui, e il protagonista è Elijah Nelson, che forse avete visto in The Thundermans: in generale, possiamo dire che si tratta di un film a basso budget, e si vede.

I difetti di The Unhealer, in effetti, sono tanti ed evidenti, ma dopo averlo visto ci sentiamo di consigliarlo, a determinate condizioni. Nello specifico, questo può essere un film perfetto per colmare la noia di un pomeriggio o di una serata senza niente da fare e niente di meglio da vedere, per passare due ore scarse in relax seguendo una storia che, se non altro, è sicuramente particolare, anche se non del tutto originale.

Di cosa parla The Unhealer

Bernice è la madre di Kelly, un ragazzo che potrebbe essere il classico adolescente americano se non fosse per un dettaglio: mangia praticamente solo rifiuti. Non che rovisti nella spazzatura in cerca di rimasugli organici, eh: no, Kelly mangia l'etichetta degli abiti, o la confezione di qualunque cosa gli capiti a tiro. Per questo suo disturbo alimentare (che, a quanto ci risulta da una veloce ricerca su Internet, esiste e si chiama picacismo), Kelly viene deriso e bullizzato dai ragazzi e da tutti gli abitanti della sua cittadina. Tutti tranne Dominique, una ragazza molto popolare ma anche molto sensibile al disturbo di Kelly, a cui offre il suo sostegno quando questi viene malmenato da un gruppo di compagni di scuola.

Nel frattempo in città arriva Pfueger, un ubriacone che si spaccia per guaritore. Ed effettivamente guarisce una donna nel corso di una dimostrazione in piazza, cosa che convince Bernice ad assoldarlo per curare il figlio. Un nativo americano prova ad avvertire Pfueger che il potere che ha rubato lo porterà alla rovina, ma lui non lo ascolta e si reca a casa di Kelly, da giorni costretto a letto per le conseguenze del suo disturbo.

Pfueger improvvisa un rito, al termine del quale il vecchio ubriacone muore. Kelly, invece, si rende presto conto di essere non solo guarito, ma dotato di uno straordinario potere: niente può più ferirlo, e chi prova a fargli del male subisce in prima persona le conseguenze dei propri atti violenti. Cioè, per fare un esempio, chi gli dà un pugno in faccia si ritrova con il naso rotto a guardarlo mentre lui sorride incolume.

Il film racconta quindi delle conseguenze di questo strano potere, ma noi ci fermiamo qui per non spoilerare. Se vi abbiamo incuriosito, potete dare uno sguardo al trailer di The Unhealer.

Perché vedere The Unhealer, nonostante tutto

Nel video (diretto da Maccio Capatonda) di Parco Sempione, uno dei tanti capolavori di Elio e le storie tese, al protagonista (Elio) che lamenta la scarsa capacità del suonatore di bonghi viene risposto: "Ma non senti come suona male da Dio?".

Questa battuta ci è tornata alla memoria alla fine della visione di The Unhealer, che - per altri versi - ci è sembrata una vaga scopiazzatura a basso budget del celebre Unbreakable (e dei sequel-crossover Split e Glass) diretto da M. Night Shyamalan. Sì perché, a dispetto di una serie sterminata di cose che non tornano nella sceneggiatura, nella regia, nella recitazione e in qualunque altro aspetto, abbiamo visto con piacere questo film tutt'altro che memorabile.

Ci ha ricordato quei pomeriggi festivi dei tempi della scuola, quando magari fuori pioveva o faceva ancora troppo caldo, e per passare il tempo guardavamo avidamente qualunque filmetto passasse in tv. The Unhealer fa acqua da tutte le parti, ma ci ha conquistato per la semplicità della sua storia, così ingenua eppure coinvolgente, facile da seguire e perfetta per sottolinearne scherzosamente i limiti durante una visione di gruppo.

In definitiva, The Unhealer sa di essere un film da quattro soldi e non fa niente per nasconderlo. Se non altro per questa sua onestà, ci sentiamo di consigliarlo a chi vuole vedere qualcosa di "brutto ma bello", senza troppe pretese e senza alcun impegno.

Voto: 6 (politico)