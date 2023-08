The Upshaws 4: trama, trailer e quando esce

La sitcom "The Upshaws" torna su Netflix con la sua quarta stagione. Approdata sulla piattaforma nel 2021, la serie segue una famiglia afroamericana dell'Indiana, guidata da Bennie e Regina: appartenenti alla classe operaia dell'Indiana, i due si sono conosciuti ai tempi delle superiori. Bennie Upshaw si sacrifica, giorno dopo giorno, in nome della sua famiglia, composta da un primogenito, due figlie e un figlio adolescente avuto da un’altra relazione; in più ci si mette la non accomodante cognata. Ma cosa c'è da aspettarsi dalla quarta stagione? Leggiamo qualche notizia in più.

La trama di Upshaws 4

Nella quarta stagione di "The Upshaws", la famiglia protagonista continua ad affrontare gli alti e bassi della vita quotidiana: nuovi lavori, sogni sempre più ambiziosi, problemi di salute ma anche qualche gradita sorpresa. Il tutto in nome della famiglia. La narrazione riprenderà dal finale della terza stagione dove, ammessa al programma di studi post-laurea, Regina era parsa in preda a una depressione, nonostante le varie rassicurazioni dei suoi cari. Bennie e Lucretia hanno invece ripreso a collaborare, gestendo nuovamente l'officina meccanica: dati i caratteri agli antipodi, le scintille non mancheranno. Nel finale della scorsa stagione sono riapparsi Kelvin, figlio minore di Bennie, e sua madre Tasha; quest'ultima, in procinto di sposarsi con il nuovo compagno, potrebbe avere qualche notizia importante da comunicare. Per scoprire come andrà a finire non resta che guardare la nuova stagione della serie.

Il cast

Tornano, per la quarta stagione di "Upshaws":

Mike Epps (nel ruolo di Bernard "Bennie" Upshaw Sr.)

Kim Fields (Regina Upshaw)

Wanda Sykes (Lucretia Turner)

Diamond Lyons (Kelvin Upshaw)

Khali Spraggins (Aaliyah Upshaw)

Page Kennedy (Duck)

Jermelle Simon (Bernard Upshaw Jr.)

Gabrielle Dennis (Tasha Lewis)

Journey Christine (Maya Upshaw)

Il trailer ufficiale di The Upshaws 4

Quando esce The Upshaws 4 su Netflix

La quarta stagione della sitcom "The Upshaws" viene rilasciata da Netflix il 17 agosto 2023. La piattaforma offre inoltre la possibilità di recuperare tutti gli episodi delle tre precedenti stagioni.