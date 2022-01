The Voice Senior, Gigi D'Alessio elimina il papà della Pausini (e la moglie si commuove)

Il sogno di vincere The Voice Senior sfuma a un passo dalla finale per Fabrizio Pausini. Il cantante 76enne di Solarolo, papà di Laura Pausini, è stato eliminato ieri sera da Gigi D'Alessio, che ha preferito Piero Cotto e Beatrice Pasquali.

Una scelta difficile ma inevitabile per il cantautore napoletano, con cui in molti si sono congratulati sui social per non essersi lasciato condizionare da un cognome così importante. Pausini ha interpretato un difficile brano di Charles Azvanour, 'La Bohème', facendo un'ottima performance ma non abbastanza per sbaragliare gli altri cantanti della sua squadra.

La moglie Gianna sul palco in lacrime

Dopo l'esibizione Antonella Clerici ha chiamato sul palco Gianna, la moglie di Fabrizio - e mamma di Laura - che ha detto al marito: "Sei meravigliato che sono qui sul palco? Anche con Laura sto sempre dietro. Quando è venuto qui la prima volta era uno dei pochi da solo - ha spiegato - e mi è sembrato scortese anche verso di lui non esserci". Ieri sera, invece, era presente e non ha trattenuto le lacrime quando Fabrizio ha cantato insieme a Gigi D'Alessio 'She (Uguale a lei), brano che la cantante ha dedicato proprio a sua madre. Commossa, la signora Gianna ha salutato il pubblico insieme a Fabrizio, comunque soddisfatto per questa esperienza.

Il messaggio di Laura Pausini

Davanti alla tv a fare il tifo per il papà, Laura Pausini ha scritto un lungo messaggio su Instagram dopo la sua eliminazione: "Qualche mese fa mio babbo Fabrizio senza dire niente a nessuno ha preso la macchina ed è andato a Milano a fare le audizioni per The Voice Senior. Io sinceramente non me lo aspettavo e quando è tornato a casa sono rimasta un po' scioccata, ma poi ho capito che questo era un suo grande desiderio per dedicare questo momento ai suoi 3 nipoti, Paola, Cecilia e Matteo. Per me - ha scritto ancora la cantante - mio babbo ha qualcosa di speciale nella sua voce e nella sua eleganza, è da sempre la mia ispirazione e il mio maestro. Vederlo sul palco con mia mamma nella semifinale di The Voice è stata una cosa molto particolare. Di solito sono loro che guardano me - ha concluso - Per questo mi sono molto emozionata. Vi amo mamma e babbo".

Il rapporto tra Laura Pausini e il papà

Laura Pausini accompagnava fin da ragazzina il papà Fabrizio, musicista, a fare serate. E' con lui che ha iniziato a cantare e fu lui il primo a informarla quando venne presa a Sanremo, nel 1993: "Arrivò la bidella in classe dicendo che c'era mio padre al telefono. Pensavo fosse successo qualcosa a mia nonna", ha raccontato la cantante in passato. Quanto accaduto dopo è storia.