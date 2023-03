The Voice Kids: chi ha vinto

E’ stata una battaglia a colpi di acuti, presenza scenica, talento e personalità, quella che si è combattuta sul palco di The Voice Kids, la versione del talent show musicale guidato da Antonella Clerici in cui, a giocarsi la vittoria, sono giovanissimi artisti, tra i sette e i quattordici anni.

Ad esibirsi in questa serata finale sono stati tre talenti in rappresentanza di ogni coach. Per la squadra di Loredana Bertè hanno cantato la piccola Mia Arnone, Melissa Agliottone e Fedora Copparosa .

Sotto la guida di Clementino si sono esibiti il giovanissimo rapper Zinnedine, Ranya Maufidi e Rosario Caci.

La squadra dei Ricchi e Poveri è scesa in campo con Vincenzo Alighieri, Ginevra Dabbalà e Lorena Fernandez.

Mentre Gigi D’Alessio ha schierato Ilary Alaimo, Marta La Rosa e Andra Galiano.

Nel corso della serata i ragazzi sono stati protagonisti anche di un’esibizione al fianco di Mr Rain che ha riproposto il suo successo sanremese Supereroi. A sorpresa, prima della proclamazione del vincitore, è salito sul palco anche LDA, figlio di Gigi D’Alessio e anche lui reduce dalla partecipazione all’ultimo festival di Sanremo.

Le finaliste e le esibizioni

Dopo il primo giro di esibizioni, a contendersi la vittoria finale sono arrivati in quattro, anzi arrivate, perché alla finalissima si sono scontrate quattro bravissime ragazze.

Melissa Agliottone è la cantante che ha convinto Loredana Bertè, Gigi D’Alessio ha scelto Ilary Alaimo, per Clementino è arrivata in finale Ranya Maufidi e Ginevrà Dabbalà è stata la rappresentante dei Ricchi e Poveri esibendosi ne Il Cerchio della Vita di Ivana Spagna.

Ilary Alaimo ha stupito tutti intonando I will always love you, mentre Ranya ha regalato una grande performance su Ovunque sarai.

A sbaragliare le altre e a conquistare la vittoria finale è stata però Melissa Agliottone. La 12enne marchigiana con il sogno di partecipare a Sanremo ha entusiasmato il pubblico con la sua interpretazione di Fallin’ di Alicia Keys ed è stata incoronata prima vincitrice di The Voice Kids Italia.