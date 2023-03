The Voice Kids, chi sono i giovanissimi talenti usciti dalle blind audition

Sono passate ventiquattro ore dalla proclamazione del vincitore, anzi della vincitrice di The Voice Senior, Maria Teresa Reale, che Antonella Clerici e i coach tornano in prima serata su Rai Uno per l’edizione ‘kids’ del talent show canoro.

Una sfilata di giovanissimi talenti, tra i 7 e i 14 anni, appassionati di musica, che si danno battaglia per superare le blind auditions ed entrare nelle squadre dei quattro vocal coach: Clementino, Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio. Ecco chi ce l’ha fatta.

The Voice Kids: i team

Una serata carica di passione e talento quella della prima puntata di The Voice Kids che ha visto la partecipazione di bambini e ragazzi arrivati da tutta Italia, pieni di amore per la musica e dalle incredibili capacità vocali.

Le loro performance hanno fatto girare le poltrone dei coach e impazzire il pubblico da casa, ma a convincere definitivamente i quattro capisquadra sono stati in dodici. Sono loro i piccoli artisti che rivedremo in finale sabato 11 marzo in prima serata su Rai Uno

Loredana Bertè ha scelto per la sua squadra Mia Arnone che, dopo “Ciao Ciao”, si è esibita con la cantante nel duetto di “Figli di Loredana”, Melissa Agliottone che l’ha convinta con un brano di Alicia Keys e Fedora Copparosa che si esibisce con “Nessun grado di separazione”.

Nel team di Clementino entrano invece il giovanissimo rapper Zinnedine che canta “Viva l’Italia” di Ghali, Ranya Maufidi che ha interpretato una brano di Adele, e Rosario Caci.

Nella squadra dei Ricchi e Poveri sono entrati Vincenzo Alighieri, Ginevra Dabbalà che ha cantato un brano tratto dalla colonna sonora de Il Re Leone, e Lorena Fernandez.

Gigi D’Alessio schiererà invece Ilary Alaimo, che aveva incantato tutti i coach con l’interpretazione di I will always love you, Marta La Rosa che ha portato “Emozioni” e Andrea Galiano.