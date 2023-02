The Voice Senior, emozione per Loredana Bertè: arriva l'amica Aida Cooper

"Sono scappata dal mio paese a 18 anni, e per mantenermi a Milano facevo pianobar. Il batterista suonava con Mia Martini, e mi propose di farle da corista. È stato l'incontro più importante della mia vita". Così Aida Copper si è presentata a The Voice Senior, al quale si è iscritta all'insaputa di Loredana Bertè, sua amica fraterna. "Saranno 50 anni che conosco Loredana. Lavoro con lei dal 1979. Se non mi riconosce, la mando a fan**o in diretta!".

Aida Cooper a the Voice Senior

Non si può negare che per la giurata sia stata una vera e propria sorpresa; ma non appena Aida Cooper ha iniziato a cantare - sulle note di Non farti cadere le braccia di Edoardo Bennato - Loredana Bertè non è riuscita a trattenere lo stupore e l'emozione (e qualche lacrima), e si è girata immediatamente per godersi a pieno l'esibizione dell'amica e collega. "È questo che si fa a tua sorella? Vergogna! Quando ti ho detto di iscriverti tu hai detto di no: bugiarda! Sei licenziata", ha urlato, ovviamente con tanta ironia, al termine della canzone. "Volevo farti uno scherzo, e vedere se mi avresti riconosciuto", ha ribattuto la cantante e ora concorrente di The Voice Senior. Ovviamente, non sono mancati per lei i complimenti da parte di Loredana, che l'ha definita "una delle vocalist più forti di sempre", ma anche di tutti gli altri giudici, che si sono girati nella speranza di averla nella propria squadra. Speranza. però, stroncata sul nascere per Gigi D'Alessio, che è stato bloccato dai colleghi prima che potesse accaparrarsi un altro talento.

Il duetto con Loredana Bertè

Come accade con tutti i migliori talenti di The Voice Senior, anche in questo caso non poteva mancare un duetto con uno dei giudici. Neanche a dirlo, è stata Loredana Bertè a farsi avanti per prima e proporre ad Aida Cooper di cantare con lei. La scelta è ricaduta ovviamente su un brano di Mia Martini, Donna: "Facciamo un omaggio a Mimì". Un duetto intenso ed emozionante, dal quale è emerso tutto l'amore e l'affetto che lega le due donne, e che le legava all'indimenticava Mimì. Un'emozione che traspariva anche negli occhi degli altri giudici, di Antonella Clerici e del pubblico: durante l'esibizione, Clementino non ha nascosto gli occhi lucidi.

Al termine della performance, però, anche per Aida Cooper è arrivato il fatidico momento di scegliere il giudice con cui lavorare nel corso della gara. Nonostante il tentativo di Clementino, che per l'occasione ha sfoggiato una parrucca azzurra, la cantante non ha avuto dubbi: è entrata nella squadra di Loredana Bertè. Immediato anche il riscontro del pubblico da casa e, in particolare, degli utenti del web, che non hanno risparmiato complimenti e commenti pieni di ammirazione per il talento di questa concorrente, e soprattutto per quell'amicizia sincera e profonda che la lega a Loredana e a Mimì.