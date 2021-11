The Voice Senior, Antonella Clerici rompe il silenzio su Al Bano: perché è stato sostituito

Manca poco alla seconda edizione di The Voice Senior, che partirà su Raiuno venerdì 26 novembre. E' pronta Antonella Clerici e anche i coach sono al loro posto, tranne Al Bano e sua figlia Jasmine, che l'anno scorso condividevano la poltrona rossa. A sostituirli sarà Orietta Berti, nel pieno della sua seconda giovinezza artistica.

Una doccia fredda per il cantante pugliese, che non avrebbe detto di no al bis, ma anche per Jasmine, che proprio a Today, pochi mesi fa, aveva rivelato di voler replicare questa "esperienza pazzesca" insieme al padre. Qual è allora il motivo di questa sostituzione? Antonella Clerici ne parla su Tv Sorrisi e Canzoni e ammette: "Un po' perché è l'anno di Orietta Berti, ma soprattutto perché si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all'infinito e avere solo Al Bano senza Jasmine non era carino". Dunque, o il due per uno oppure niente. Anzi, oppure Orietta Berti, felicissima di far parte del programma e affiancare i già rodati coach della passata edizione, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio.

The Voice Senior: come funziona

A differenza dell'edizione classica del programma, i partecipanti di The Voice Senior hanno tutti dai cinquant'anni in su. Le prime puntate, come sempre, sono dedicate alle Blind Auditions, ovvero le celebri audizioni 'al buio' del format canoro: i 4 coach, girati di spalle, ascoltano un cantante per volta e decidono se girarsi o meno per proporgli di entrare nella sua squadra. Poi è il momento dei Knock Out e i migliori arriveranno allo scontro finale. Non è ancora chiaro se le puntate di questa seconda stagione saranno solo 5, come nel 2020, o se aumenteranno.