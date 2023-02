The Voice Senior, le lacrime (e la forza) di Annamaria Bianchi

Quando si tratta di The Voice Senior, a colpire sono soprattutto le straordinarie storie dei cantanti over 60 che si presentano alle audizioni. Tra vecchie glorie della musica italiana e internazionale e persone comuni che hanno tenuto per anni nel cassetto il sogno di esibirsi su un palco importante, ad ogni puntata dello show di Rai 1 conosciamo innumerevoli personaggi che hanno qualcosa da raccontare. Questa volta è stato il turno di Annamaria Bianchi, che ha incantato (e commosso) il pubblico con la sua storia, tanto semplice quanto importante. Ottantun anni, un passato da sindaca del proprio paese, e un rapporto di amore-odio con la musica.

The Voice Senior, la storia di Annamaria Bianchi

Ma non perché non le piaccia cantare, anzi. Per lei, il problema sono le apparenze. "Mi vergogno molto di me da sempre: ero brutta da giovane, figurati ora con l'età. Ed è un problema grande. Ho iniziato a cantare per una promessa fatta a mia madre; altrimenti io non mi sarei mai esposta, non sono il tipo. Non è che io arrivo al cuore di tutte le persone, devono aver euna sensibilità particolare perchè mi devono accettare prima di tutto per l'aspetto, poi per la voce", ha raccontato nella sua presentazione. Una storia, la sua, che è arrivata dritta al cuore di moltissime persone che, se da un lato si sono ritrovate nella sua esperienza, dall'altro hanno mandato ad Annamaria tutti i messaggi d'amore e di sostegno di cui forse avrebbe avuto bisogno fin da ragazza.

La musica, però, è una certezza nella sua vita: "Io quando canto sono in un altro mondo, non vedo più nessuno, non sento più niente. Vago nello spazio". E lo ha dimostrato con la sua esibizione, sulle note de La vie en rose, con la quale ha conquistato tutti e quattro i giudici. Clementino, Loredana Bertè, Gigi d'Alessio e i Ricchi e Poveri si sono girati, e hanno immediatamente riempito la concorrente di complimenti. "Mi ha colpito l'amore che ha messo nella canzone", ha commentato Angelo Sotgiu. "Se non mi piace una canzone non mi esce nemmeno la voce, quindi ho scelto questa. Canto anche in italiano, ma sempre canzoni che abbiano dei contenuti": e Gigi d'Alessio non ha potuto esimersi dal proporle un duetto su Io che amo solo te di Sergio Endrigo.

Annamaria Bianchi ha dimostrato ancora una volta tutte le sue doti interpretative, portando sul palco una potenza e un'intensità incredibili, accompagnata al pianoforte dal giudice. Tanto da farla commuovere nel bel mezzo della canzone: "Mi dispiace, l'ho un po' rovinata", ha detto alla fine dell'esibizione, ancora visibilmente emozionata. E le lacrime non sono arrivate soltanto per lei: anche i giudici non hanno trattenuto l'emozione, e Clementino e Angelo Sotgiu avevano gli occhi lucidi. Poi, il momento fatidico della scelta del giudice: "Io voglio bene a tutti, non posso fare discriminazioni. Facciamo scegliere al caso: chi di voi ha nella sua data di nascita un 3?". La risposta, purtroppo, è nessuno. Ma Clementino non ha perso l'occasione: "Io sono del 21 dicembre, 2+1 fa 3!". Ed ecco formata l'inaspettata coppia giudice-concorrente.