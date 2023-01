The Voice Senior, sul palco la cantante di Lady Oscar ma nessuno la riconosce. Bertè: "È stonata"

Flop a The Voice Senior per una delle voci che ha allietato i pomeriggi di tutti i bambini e ragazzi degli anni '90 cantando la sigla di uno cartoni animati più iconici di sempre, Lady Oscar. Sul palco del talent show di Rai1 dedicato a tutti gli uomini e le donne che sognano, pur non essendo più giovanissimi, di diventare cantanti, si è presentata un'interprete, Clara Serina, cantante di origini brasiliane e membro del gruppo I Cavalieri del Re nonché voce di tantissime sigle di cartoni animati tra cui Lady Oscar, L'uomo tigre, Gigi la trottola, Sasuke, Lo specchio magico, Yattaman, La ballata di Fiorellino, Devil man e Ransie la Strega.

Peccato, però, che nessuno dei giudici l'abbia riconosciuta o abbia apprezzato le sue doti canore. Clara, infatti, ha interpretato sul palco di The Voice Senior un brano in portoghese, sua lingua madre scelto apposta perché le ricordava le sue origini, Garota de Ipanema di Vinícius de Moraes e Antônio Carlos. La sua performance, però, non ha colpito nessuno dei giudici dello show che non solo non l'hanno riconosciuta ma le hanno regalato ben 4 no. Né Gigi D'Alessio, né Clementino, né i Ricchi e Poveri o Loredana Berté si sono girati per sceglierla come membro del proprio team. Anzi, quest'ultima, ha perfino commentato l'esibizione di Serina definendola "Stonata", "Una senza voce".

Ma, una volta scoperto di chi si trattava, ognuno dei giudici si è letteralmente "mangiato le mani", deluso di non aver dato una chance a una delle voci più iconiche della storia della tv italiana. La Berté, inoltre, essendosi resa conto della gaffe, ha subito corretto il tiro dicendo: "Questa, però, l'ha cantata bene" in riferimento alla sigla di Lady Oscar che Clara Serina ha poi cantato sul palco davanti a tutti. Gigi D'Alessio, invece, si è giustificato della sua scelta dicendo che Clara non era andata a tempo nella sua performance.

E il pubblico, deluso dalla scelta dei giudici, non ha potuto che fischiare ma, ormai, per loro non c'era più possibilità di cambiare la loro scelta.