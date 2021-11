The Voice Senior: coach, cantanti e tutto quello che c'è da sapere

Dopo il successo della prima edizione - che ha visto trionfare Erminio Sinni - The Voice Senior torna su Raiuno a partire da venerdì 26 novembre per otto prime serate. A condurre la versione over 60 del talent musicale è Antonella Clerici.

I coach

La prima novità di questa edizione è proprio tra le poltrone rosse. Entra a far parte del team dei coach Orietta Berti, che affiancherà i 'veterani' Loredana Berté, Gigi d'Alessio e Clementino. Ognuno di loro formerà la sua squadra per scovare la voce vincitrice.

Il meccanismo

Grandi novità anche nella dinamica di gara del programma, che avrà un meccanismo rinnovato: 6 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali 'audizioni al buio', che sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Per rendere la gara ancora più emozionante, quest'anno i coach avranno la possibilità di selezionare nella fase di Blind un numero maggiore di concorrenti da inserire nei loro team.

Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale, prevista per venerdì 21 gennaio, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior. Per il vincitore la possibilità di incidere un vinile con le performance avvenute sul palco di The Voice Senior tramite l'etichetta discografica Universal.

The Voice Senior è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo.