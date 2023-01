The Voice Senior: Don Bruno si becca 4 no e un duetto con i Ricchi e Poveri

C’è anche Don Bruno tra i concorrenti che si sono presentati questa sera, 20 gennaio 2023, alle blind audition della seconda puntata di The Voice Senior. Il parroco della Valsassina, già virale sul web grazie alle sue performance sull’altare, ha voluto mettersi in gioco su Rai 1 dove ha portato tutta la sua simpatia.

“Qualcuno potrebbe pensare che il mio annuncio del Vangelo sia autoreferenziale. Io tengo presente l’altro e facendolo contento esprimo un servizio, una carità: voglio trasmettere umanità e sorrisi. Il Vangelo arriva così”, dice il prete nel video di presentazione. Sui social lo avevamo visto saltellare al ritmo di “Mamma Maria” mentre celebrava matrimoni e messe, ma al talent show ha cambiato registro.

Don Bruno: performance bocciata con quattro no

Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, è questo il brano che Don Bruno ha scelto di cantare sul palco di The Voice Senior. Una performance che non è piaciuta per nulla ai quattro giudici ignari della sua identità. Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri, infatti, non ha premuto il pulsante per girare le loro poltrone, e così il religioso è andato avanti a cantare. Quando si sono voltati, però, hanno capito subito di chi si trattava e all’unisono hanno esclamato un sonoro: “Nooooo”.

Don Bruno duetta con i Ricchi e Poveri

A riconoscerlo immediatamente, un attimo prima degli altri, sono stati gli interpreti del suo cavallo di battaglia, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, dei veri idoli per Don Bruno: “Ho ancora il loro autografo del 1977 nel breviario, tra le immaginette dei santi”, ha esclamato pieno di gioia il prete che saluta e ricorda Franco Gatti mandando un bacio al cielo. La cantante gli è corsa incontro per abbracciarlo e prima di andare via ha voluto duettare con lui proprio quella che Don Bruno considera la sua hit, Mamma Maria. Non ha vinto ma sicuramente il parroco della Valsassina che spopola sui social, ha realizzato un sogno e portato in Tv il suo messaggio: “Amore, speranza e gioia”.