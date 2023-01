The Voice Senior: blind audition piene di duetti, c'era anche Marcella Bella

La seconda puntata di The Voice Senior è stata ricca di sorprese e nuovi talenti, tutti rigorosamente over 60. Alle poltrone rosse, i coach Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri, hanno dato i loro sì ai concorrenti che si sono presentati a queste blind audition, ma non a tutti è andata bene. Nel corso della serata anche tanti duetti e ospiti inattesi, come l’ex Iena Beppe Quintale, in gara al talent show e ora nel team di Clementino.

Marcella Bella e il duetto a sorpresa con Loredana Bertè

È arrivata facendo credere ai coach di essere una concorrente, ma quando ha iniziato a intonare Nell’aria nessuno ha avuto dubbi: è Marcella Bella. Tutti e quattro si girano, certi di aver riconosciuto la collega, soltanto i Ricchi e Poveri avevano il piccolo dubbio si trattasse di una brava imitatrice. Finita la performance, la cantante si esibisce in un duetto con l’amica Loredana Bertè, sulle note di Non si può morire dentro.

Don Bruno viene eliminato ma duetta con i Ricchi e Poveri

Don Bruno, famoso sui social per le sue performance canore sull’altare, si è preso quattro no dai coach che non hanno riconosciuto il suo talento, ma è comunque riuscito a coronare il sogno di cantare con i suoi idoli il suo cavallo di battaglia, Mamma Maria.

Alex Sure, tra rock e rap con Clementino

Dopo aver cantato un brano degli AC/DC il concorrente Alex Sure si becca tre si, tranne quello di Loredana Bertè che viene bloccata. Il primo a girarsi è Clementino che per convincere il rocket a unirsi al suo team lo coinvolge in duetto esilarante.

I Ricchi e Poveri duettano con Gigi D’Alessio

In questa seconda puntata di The Voice Senior, c’è stato spazio anche per assistere a un duetto tra coach. Gigi D’Alessio, Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno duettato sulle note di Come Vorrei, lasciando estasiato il pubblico.

Maria Teresa Reale, da Bruno Mars al duetto con Gigi D’Alessio

Dopo aver cantato divinamente Locked out of heaven di Bruno Mars, Maria Teresa Reale viene invitata a eseguire un brano italiano da Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano e la concorrente intonano E penso a te, ma lei sceglie Clementino.