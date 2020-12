The Voice Senior, la figlia di Sergio Endrigo contro il programma: lo sfogo sui social

Oggi in prima serata su Rai1 The Voice Senior proclamerà il suo vincitore tra gli otto cantanti che nella puntata di venerdì hanno superato la semifinale. Ed è stato proprio durante l’ultima diretta di Rai Uno che la ‘svista’ di attribuire il brano ‘Canzone per te’ interpretato dal concorrente Gianni Pera al trio ‘Il Volo’ piuttosto che al compianto Sergio Endrigo che proprio con quel brano vinse il Festival di Sanremo nel 1968, ha suscitato le critiche della figlia del cantautore italiano.

La figlia di Sergio Endrigo contro The Voice Senior

“Che la Rai abbia dimenticato mio padre ormai è cosa nota ma attribuire Canzone per te al Volo nella puntata di ieri sera di The Voice Senior, denota un’ignoranza veramente becera! Glielo segnaliamo???”, ha scritto Claudia Endrigo su Facebook, sfogo accolto da diversi utenti che hanno condiviso l’amarezza per la grave disattenzione comparsa anche nella grafica che ha fato riferimento ai tre tenori che nel 2015 hanno fatto una cover del rinomato brano di Endrigo.

Chissà se nella finale di The Voice Senior in onda stasera Antonella Clerici tornerà sull’accaduto cogliendo l’occasione per ricordare ai telespettatori un grande della musica italiana come Sergio Endrigo…