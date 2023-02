Lo scherzo di Irene Grandi a The Voice Senior: non ci casca nessuno

Terza puntata per The Voice Senior, ancora alle prese con le blind audition dei talenti dello show. Alle poltrone girevoli, come sempre, i quattro giudici del programma: I ricchi e poveri, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, pronti ad accaparrarsi gli artisti over 60 migliori con cui arrivare alla finale. Tante le sorprese anche questa sera, e immancabile la sfida a riconoscere un super ospite famoso, che oggi ha visto sul palco di Rai 1 Irene Grandi.

Irene Grandi a The Voice Senior: chi l’ha riconosciuta

Si è presentata come qualsiasi altro concorrente sconosciuto: “Sono fiorentina, amo la campagna, mi piacciono le cose semplici, la natura, la vita con gli amici, e ogni tanto, quando capita, canto anche”. Poi la rivelazione alle telecamere: “Mi volete bene lo stesso anche se non sono una senior? Mi fate salire?”. Lei è Irene Grandi che sul palco di The Voice, per lo scherzo ai suoi colleghi cantanti, ha deciso di cantare un brano di Mina, E Poi. Attacca a cantare ed è praticamente impossibile non riconoscere il suo timbro vocale. La prima a girarsi è Loredana Berté che quando la vede le manda un bacio; seguono a ruota Clementino, I ricchi e poveri e Gigi D’Alessio.

Irene Grandi in poltrona da giudice con Loredana Bertè

Dopo la sua performance Irene Grandi decide di sedersi con Loredana Bertè è provare l’ebrezza di fare la giudice. Quando sul palco si esibisce Rosella Coci, con Long Train Runnin’ dei The Dobbie Brothers, la coppia di artiste si gira per ultima. Tantissimi i complimenti per la 64enne che ha grinta da vendere e alla fine sceglie proprio il team della Bertè.