The Voice Senior: Lisa Manosperti commuove Loredana Bertè con Almeno tu nell'universo

La terza edizione di The Voice Senior è ufficialmente iniziata, e sono molti i concorrenti che si sono fatti notare e hanno conquistato il cuore dei giudici e del pubblico a casa. Tra loro c'è sicuramente Lisa Manosperti: laureata in canto jazz al Conservatorio di Bari, nella vita è insegnante di canto. Come ha raccontato lei stessa, la musica è parte intagrante della sua vita, e l'ha aiutata a risollevarsi in diversi momenti difficili.

Lisa Manosperti canta Mia Martini

Dopo la pandemia, due anni fa Lisa ha perso il suo unico figlio. "Ho cercato di veicolare quello che avevo dentro e di trasformarlo. La musica mi ha teso le braccia e mi ha tirato su quando stavo per cadere". A The Voice Senior ha fatto una scelta coraggiosa: portare sul palco Almeno tu nell'universo di Mia Martini, e cantarla di fronte a Loredana Bertè. La stessa Antonella Clerici ha fatto notare alla concorrente come in pochissimi abbiano osato tanto: la giudice è molto critica nei confronti di chi canta i brani di sua sorella. "Mi accosto sempre con grande rispetto a queste canzoni. E penso che Mia Martini abbia una forza interpretativa incredibile: questa cosa mi appartiene", ha raccontato Lisa.

La commozione di Loredana Bertè

Per quanto pericolosa, la scelta di cantare Almeno tu nell'universo si è rivelata vincente. Fin dalle primissime note, Loredana Bertè ha ovviamente capito di quale brano si trattasse, ma nonostante ciò è stata la prima a girarsi, senza nascondere tutta la sua emozione. Emozione che ha colto tutti: i giudici e Antonella Clerici non hanno trattenuto le lacrime, e il pubblico ha regalato a Lisa una standing ovation. "Di solito, se qualcuno portava Mia Martini non ci giravamo, per rispetto di Loredana. Ma questa volta si è girata lei per prima, e per far girare Loredana cantando un pezzo di Mia Martini devi essere davvero tanta tanta roba", ha raccontato Gigi D'Alessio. Come prevedibile, la concorrente ha scelto la squadra di Loredana Bertè, che ha commentato: "Divideremo insieme il nostro dolore. Io lo porto ancora con me, ogni minuto che passa".