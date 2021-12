Iva Zanicchi a The Voice Senior, la gaffe di Loredana Bertè: "Sembra stonata"

La terza puntata di The Voice Senior, in onda su Rai1 venerdì 10 dicembre, è stata segnata da uno scherzetto ordito dagli autori e da Antonella Clerici ai coach del talent. Chiamati ad ascoltare solo le voci dei concorrenti e, dunque, a giudicarli esclusivamente in base alla performance senza poterli conoscere subito, alle spalle di Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino si è palesata la grande Iva Zanicchi che, però, non è stata riconosciuta subito.

Iva Zanicchi a The Voice Senior

"Cercherò di camuffare un po’ la voce… Ho timore che non mi riconoscano, sono molto tesa" ha esordito Iva Zanicchi anticipando lo scherzo ai coach insieme ad Antonella Clerici. Giunta sul palco, dunque, alle spalle dei giudici voltati di spalle sulle ormai note poltroncine, la cantante ha iniziato a intonare uno dei suoi brani più noti, ‘Testarda io (La mia solitudine)’ e, in effetti, la sua voce non è stata subito riconosciuta, anzi… "Sembra stonata… un po’ stonata", ha infatti commentato Loredana Bertè rivolgendosi a Gigi D’Alessio. "Però la voce è molto bella" ha aggiunto ancora. L’abbaglio, infatti, è durato davvero poco, perché è bastato ancora qualche secondo perché tutti si rendessero conto che alle loro spalle cantava un assoluto talento, una che, se non un’imitatrice eccezionale, non poteva che essere l’originale, mitica "aquila di Ligonchio".

"Vi ho fatto un piccolo scherzo. Pensavo che voi non mi avreste riconosciuta, perché sono molto raffreddata" ha poi raccontato Iva ai colleghi, entusiasti della presenza di una grande artista da molti invocata sui social come giudice del talent di una prossima edizione.