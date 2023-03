The Voice Senior, Marco Rancati incanta Gigi D'Alessio con "The great pretender"

L'eterno ragazzo di The Voice senior affascina anche stasera tutti i giudici. Marco Rancati con il pezzo di Freddy Mercuri si immerge tra le atmosfere e le luci che ricordano l'aria che si respira nei live di Las Vagas e prova a fare il mattatore con grande eleganza e raffinatezza. Vestito con una giacca arcobaleno e paillettes intona con garbo e con sonorità blues un pezzo atemporale come "The great pretender". A fare da cornice, una coreografia con tanto di ballerine vestite con toni dorati: è il tocco di classe ulteriore che definisce ulteriormente una prova di alto livello.

L'elogio di Gigi D'Alessio, coach soddisfatto

Alla fine della prova, Marco Rancati ha convinto tutti, pubblico e coach in studio, primo tra tutti proprio Gigi D'Alessio, che lo ha guidato fino alla finale. Il cantautore partenopeo lo ha elogiato anche stavolta e lo ha esortato a camminare adesso nel grande percorso della musica, facendo uscire quel piccolo uomo che per molto tempo ha tenuto a bada.

Anche i Ricchi e Poveri applaudono: "Come a Las Vegas"

Apprezzamenti anche dagli altri coach in particolare dai Ricchi e Poveri, da Angela che afferma: "Mi hai fatto sentire davvero a Las Vagas, andiamo a fare un concerto tutti insieme li".

The Voice Senior: la serata finale

Quale aspirante cantante o chi, tra coloro che ha coltivato il sogno per una vita, non desidererebbe vedere pubblicato un album proprio con una etichetta famosa, nello specifico la Universal? Si tratta proprio di questo: il premio riservato al vincitore della finale di The Voice Senior darà vita a un corso musicale inatteso. La finalissima, introdotta dalla sempre straordinaria Fiorella Mannoia, interprete intramontabile, prosegue con le esibizioni dei dodici finalisti, tre per ciascun giudice. Nello specifico, si tratta di Aida Cooper, Lisa Manosperti e Ronnie James per il team di Loredana Bertè; con Clementino ci sono Minnie Minoprio, Maria Teresa Reale e Alex Sure; il terzetto composto da Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi con Clementino; infine, per il team dei Ricchi e Poveri si esibiscono Stefano Borgia, Paolo Emilio Piluso e Mario Aiudi.