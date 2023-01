The Voice Senior: Mario Aiudi, 83 anni, commuove con Frank Sinatra

Mario Aiudi, 83 anni, è il terzo concorrente della seconda puntata di The Voice Senior. La sua è una storia di un’infanzia difficile e di una vita piena di speranza: inizia a cantare quando era solo un bambino, alla messa dell’orfanotrofio dove è cresciuto. Poi parte per l’Inghilterra, dove si sposa, e ha tre figli. La musica lo porta in giro per il mondo, perfino in America dove duetta con Frank Sinatra. Dopo il divorzio decide di tornare in Italia e ora è sul palco di The Voice per rimettersi di nuovo in gioco.

Mario Iuti: The lady is a tramp di Frank Sinatra

Alle blind audition di The Voice Senior, Marco Aiudi si presenta con un brano iconico, The lady is a tramp di Frank Sinatra. La sua performance, il suo accento inglese, il suo swing innato, gli valgono tre si dai coach. I primi a girare la poltrona rossa sono i Ricchi e Poveri, seguiti da Clementino e Loredana Bertè. Solo Gigi D’Alessio attende la fine e non si volta. Non appena finisce di cantare, i coach iniziano a complimentarsi e tentano di convincerlo a seguirli nella loro squadra. Il concorrente prende la sua decisione e scegli di entrare nel team dei Ricchi e Poveri.

Mario Aiudi canta My Way, al pianoforte Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio non ha girato la sua poltrona ma quando Mario Aiudi ha terminato la sua performance e fatto la sua scelta, il cantante napoletano lo invita a duettare con lui in un altro brano intramontabile di Frank Sinatra, My Way. Il coach allora si dirige al pianoforte e suona le prime note del pezzo che il concorrente coglie al volo dando nuovamente prova del suo talento e ricevendo gli applausi di tutto il pubblico in studio.