The Voice Senior: il grande ritorno di Minnie Minoprio

Showgirl, attrice, cantante, ballerina, modella: Minnie Minoprio è tutto ciò, e anche di più. Sex symbol degli Anni '70, la soubrette inglese ha deciso di rimettersi in gioco all'età di 80 anni partecipando come concorrente a The Voice Senior. Con il suo arrivo sul palco del talent show di Rai 1 ha stupito tutti, dal pubblico ad Antonella Clerici, fino ai giudici che - quando l'hanno riconosciuta - non hanno trattenuto la gioia e l'emozione. Il cast del programma si è così arricchito di un altro grande nome, che si va ad aggiungere ad altri volti già noti della musica (come, ad esempio, Ronnie Jones).

Minnie Minoprio, sex symbol degli Anni '70

"Lelio Luttazzi e Walter Chiari mi videro in uno spettacolo londinese: mi hanno scritturato e mi sono trasferita in Italia a 17 anni", ha raccontato Minnie Minoprio, che da quel momento (era il 1959) ha iniziato la sua ascesa verso il successo. Ma il vero trampolino di lancio è l'ormai iconico duetto con Fred Bongusto sulle note di Quando mi dici così: "Ha avuto un enorme successo, è diventata una cosa iconica della Rai. Era la prima volta che si vedeva una ragazza che quasi aggediva sensualmente un uomo. Per l'epoca era un po' scandaloso". E così, dopo più di cinquant'anni, la showgirl si è fatta ancora una volta trascinare dal suo amore per la musica, che l'ha portata sul palco di The Voice Senior per esibirsi in una splendida cover di Careless Whisper di George Michael. "Quella volta di cantare e di rilasciare energia è intrinseca, ancora oggi".

Minnie Minoprio concorrente di The Voice Senior

Inutile dire che, durante la sua esibizione, tutti e quattro i giudici - Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e i Ricchi e Poveri - si sono girati e hanno sperato di portare un talento come quello di Minnie Minoprio nella propria squadra. Tutti, e in particolare i Ricchi e Poveri, l'hanno immediatamente riconosciuta, e non hanno potuto fare a meno di tirare fuori i propri ricordi. "Ma sei in gara? Ah, non sei un'ospite!", ha esclamato Loredana, sinceramente stupita. "Con Loredana abbiamo navigato insieme, all'inizio delle nostre carriere", ha raccontato la showgirl, prima che Angelo Sotgiu si lanciasse nell'interpretazione del'iconico brano di Fred Bongusto in compagnia di Minnie. Il duetto, però, non è bastato a convincere la nuova concorrente di The Voice Senior: Minoprio si è lasciata trascinare dall'entusiasmo e dall'energia di Clementino, entrando a far parte del suo team.