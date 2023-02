Ninni, 89 anni, incanta The Voice: è il più senior tra i senior

La terza puntata di The Voice Senior 2023 si è appena conclusa, e tanti sono stati i talenti over che si sono esibiti sul palco di Rai 1. Alla guida del talent show, come sempre, Antonella Clerici, mentre per i coach abbiamo ritrovato anche in questa edizione Loredana Bertè, I ricchi e poveri, Gigi D’Alessio e Clementino. L’appuntamento appena andato in onda ha visto ancora una volta giuria e concorrenti alle prese con le blind audition, ed è terminato con una performance che ha incantato tutti, anche il pubblico a casa, quella di Ninni, il cantante più senior di tutte le edizioni dello show.

La storia di Ninni

È una vita che sembra un sogno quella di Ninni, all’anagrafe come Agostino Giovanni Lo Casto. Pianista, cantante e uomo di charme: ha vissuto in Francia per 59 anni, e all’ombra della Tour Eiffel ha vissuto avventure incredibili, conosciuto tanti musicisti e amato tante donne. Torna a Palermo nel 2021, la sua città d’origine: “Mi sono detto ‘Alla mia età perché morire in Francia, io sono siciliano, sarebbe più simpatico morire a Palermo'”. La musica per lui è evasione dal quotidiano e suonare a The Voice “è un sogno che si realizza”.

Ninni Lo Casto canta Ne me quitte pas

Sul palco di The Voice, Ninni canta un brano francese che sente nelle sue corde: Ne me quitte pas di Jacques Brel. Seduto a un pianoforte a coda al centro dello studio, con una camicia rossa di seta, il concorrente interpreta il brano alla perfezione e con un accento che incanta. A girarsi per primo è il coach Gigi D’Alessio, seguito da Loredana Bertè, I ricchi e poveri e infine Clementino. Tantissimi i complimenti dai gudici, e tanta l’ironia di Ninni che ancora oggi è alla ricerca di una fidanzata. Dopo un duetto improvvisato con D’Alessio, arriva anche la scelta, ed è per il team della Bertè.