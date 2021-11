The Voice Senior, Orietta Berti new entry tra i coach

Fuori Al Bano e la figlia Yasmine, dentro Orietta Berti. Dopo l'inatteso boom della prima stagione, The Voice Senior torna su Rai1 il prossimo 26 novembre, con una ricca novità tra i quattro coach. La 78enne Orietta, in passato già volto dell'indimenticato Ora o Mai Più.

Si ricomincia

Confermatissimi al suo fianco, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, con Antonella Clerici ovvia padrona di casa. Spin-off di The Voice of Italy, andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2019, The Voice Senior ha ottenuto una media di 4 milioni di telespettatori, con la sua prima stagione. A vincere fu Erminio Sinni, guidato da Loredana Bertè, davanti a Marco Guerzoni ed Elena Ferretti, entrambi affidati a Gigi D'Alessio.

A differenza dell'edizione classica del programma, i partecipanti di The Voice Senior hanno tutti dai cinquant'anni in su. Prime puntate come sempre dedicate alle Blind Auditions, ovvero le celebri audizioni 'al buio' del format canoro, per poi passare ai Knock Out e allo scontro finale. Non è ancora chiaro se le puntate di questa seconda stagione saranno solo 5, come nel 2020, o se aumenteranno, visti i buoni ascolti dello scorso anno. Nel dubbio, venerdì 26 novembre The Voice Senior riprende vita.