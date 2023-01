Giornata della Memoria: salta "The Voice Senior", ecco quando tornerà in onda

La Rai celebra la Giornata della Memoria. E così, oltre allo speciale Binario 21 con Fabio Fazio e Liliana Segre in onda domani, venerìd 27 gennaio, al posto de I Soliti Ignoti, Rai Uno trasmetterà subito dopo anche Un sacchetto di biglie, film a tema sulla storia di due giovani fratelli ebrei. L'appuntamento con Fazio sarà trasmesso fino alla 22.30, facendo così slittare mercoledì la messa in onda di The Voice Senior. La puntata del talent show condotto da Antonell Clerici verrà quindi recuperata la prossima settimana con un doppio appuntamento: mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio, fermandosi poi nuovamente nella settimana del Festival di Sanremo e riprendendo quella successiva, venerdì 17 febbraio.