The Voice Senior, Loredana Bertè incorona Ronnie Jones: “Adesso non ti lascio più. Ti amo”

Ultimo appuntamento per The Voice Senior, giunto all’attesissima finale. Nell’atto conclusivo della terza edizione del talent canoro dedicato ai talenti over60 condotto da Antonella Clerici su Rai 1 spicca la performance di Ronnie Jones. Il cantante statunitense giunto in Italia con il successo “Rock your baby” e poi, negli anni Settanta, nel cast del musical “Hair” con Renato Zero, Teo Teocoli, Glen White e Loredana Bertè (la giudice che l’ha ovviamente voluto nel suo team per il talent) continua a incantare giuria e pubblico a 85 anni. Ronnie era infatti il cantante più “over” della finale di The Voice Senior, ma il peso dell’età non si è assolutamente fatto sentire, anzi.

Ronnie Jones canta Stevie Wonder ed è instancabile

Raggiunto in Italia dalla famiglia e visibilmente felice ed emozionato di avere al suo fianco la moglie (con cui è sposato da 48 anni) e la figlia Aysha, Ronnie Jones si è “allenato” in vista della finale addirittura con un piccolo concerto a Milano. Poco da invidiare insomma ai concorrenti più giovani: Ronnie è instancabile e lo dimostra non solo a parole (“Orgoglioso di essere il più over”) ma anche sul palco, cantando “You are the sunshine of my life” di Stevie Wonder.

Loredana Bertè ricorda il passato al fianco di Ronnie, ripromettendosi di non smettere mai più di lavorare col cantante soul di Spingfield: “Io l’ho rincontrato dopo cinquant’anni e adesso non lo mollo più! Non ti lascio più, mi porti su un altro pianeta: ti amo”.

Anche gli altri giudici entusiasti, unanimi nel definire la musica di Ronnie Jones un “viaggio”, dalle strade di Las Vegas a quelle di New York facendo il giro lungo, per tutto il mondo. Anche Antonella Clerici si unisce al coro di Gigi D’Alessio: “La voce non va mai in pensione”.

The Voice Senior: la finale

Dodici i concorrenti in gara per l’ambitissimo premio - la pubblicazione di un proprio album per l’etichetta Universal; nella finale di The Voice Senior (aperta dalla super-ospite Fiorella Mannoia) ogni giudice conta infatti su tre talenti per la sua squadra. Clementino ha nel team Minnie Minoprio, Maria Teresa Reale, e Alex Sure, Loredana Bertè ha portato in finale Aida Cooper, Lisa Manosperti e Ronnie James, Gigi D’Alessio punta su Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi, mentre i Ricchi e Poveri hanno Stefano Borgia, Paolo Emilio Piluso e Mario Aiudi su cui contare.