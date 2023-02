Sorpresa a The Voice Senior: sul palco arriva Ronnie Jones

"La musica per me è una medicina". Ha esordito così Ronnie Jones, star della musica blues e soul, che ha deciso di presentarsi alle Blind Auditions di The Voice Senior. Il cantante statunitense, divenuto famoso in Italia grazie al musical Hair, ha 85 anni, ma il suo amore per la musica è lo stesso di quando era un ragazzino. E ora, grazie allo show di Rai 1, è tornato sul palco incandando giudici e pubblico con la sua meravigliosa voce. "Sono stati vicino tante volte al successo, a toccare il cielo con un dito. Ma tutte le volte ho girato l'angolo sbagliato. Io però continuo a provarci, anche a 85 anni", ha raccontato. E quale migliore occasione per tornare in scena.

Ronnie Jones a The Voice Senior

"Io amo la musica soul, blues, gospel. Sono le vecchie canzoni degli schiavi. Ho iniziato a fare questo tipo di musica quando ero bambino, ma io volevo fare la musica a 360 gradi", ha raccontato il cantante. E, nel corso degli anni, è diventato un vero e proprio artista a tutto tondo: cantante, attore, deejay, performer. Insomma, una vera e propria stella. Nel corso della sua lunga carriera, Ronnie Jones ha lavorato con moltissimi grandi nomi della musica italiana e internazionale, tra cui anche Loredana Bertè. La giudice, infatti, è stata la prima a girarsi e a riconoscere la straordinaria voce del suo vecchio amico, con il quale ha condiviso il palco di Hair negli Anni '70. La cantante non ha trattenuto l'entisiasmo nel rivedere Jones: "Lui era uno dei protagonisti di Hair, abbiamo condiviso cinque anni insieme", ha ricordato. "Io sono troppo felice di rivederti. Questa trasmissione mi fa impazzire".

Il probabile vincitore dello show

Ovviamente, anche Clementino, Gigi D'Alessio e i Ricchi e Poveri hanno subito notato il talento del concorrente, e si sono girati per tentare di farlo entrare nella propria squadra. Lui, però, non ha potuto fare a meno di scegliere il team di Loredana Bertè, affermando che "Il primo amore non si scorda mai". Prima della decisione, però, un duetto speciale: la giudice e il concorrente si sono esibiti in un duetto sulle note di Sorry seems to be the hardest word di Elthon John.

Al termine delle esibizioni, tutti e quattro i giudici non hanno potuto che concordare su una cosa: Ronnie Jones potrebbe essere il vincitore di questa edizione di The Voice Senior. Nonostante le decine di voci incredibili che si sono avvicendate sul palco, infatti, i giurati non hanno ancora sentito una voce simile alla sua. C'è, però chi non è d'accordo su questo punto: sono in molti, infatti, gli utenti dei social che non condividono questa idea. Nessuno mette in dubbio il talento del cantante, ma qualcuno sostiene che non sia corretto nei confronti fegli altri concorrenti: "Vabbè ma è uno scandalo, Ronnie Jones è stato una star, non è giusto che sia in gara con le catechiste che hanno l’hobby del canto", ha scritto qualcuno su Twitter. In ogni caso, Jones si è unito alla squadra di Loredana Bertè, ed è pronto a giocarsi tutte le sue carte migliori per raggiungere la finale di The Voice Senior e portarsi a casa la vittoria.